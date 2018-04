Brunch oder Lunch

28.04.2018, 17:01 Uhr

Mit `Literarischen Pinselstrichen und Choreographierenden Worten` lautete die Einladung der Döblinger Künstlerin Iris Freiherr von Stein, alias I.R.I.S. zu ihrem Frühlingsbrunch im Salon19.I.R.I.S. verzauberte die Gäste mit ihren Aphorismen und Denkanstößen so sehr, dass der Brunch zum Lunch wurde.Prominente Gäste wie Schauspielerin Liliana Nelska, die als Irmi Sackbauer aus der TV Serie " Ein echter Wiener geht nicht unter "noch vielen in Erinnerung ist, sowie Burgtheaterschauspieler Albert Rueprecht, der über 50 Spiel- und Heimatfilmen drehte, Adelinde Rumpler, bekannt als langjährige Astrologin der Kronenzeitung und der bekannte Soziologe und Autor Dr. Michael Ley verweilten bis in die späten Nachmittagsstunden und die Gastgeberin bereitete sich insgeheim schon auf das Dinner vor.