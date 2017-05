„Discovering Hands“: Hände, die einfach mehr sehen

02.05.2017, 11:57 Uhr

In der Privatklinik Döbling führen blinde Frauen Brustuntersuchungen durch und unterstützen so Ärzte bei ihrer Diagnose. Das Krankenhaus bietet diese neue Untersuchungsmethode jetzt im Rahmen einer Studie gratis an.

DÖBLING. Von einer Behinderung zur Begabung: Das Programm „Discovering Hands“ nutzt den feinen Tastsinn sehbehinderter Frauen zur Früherkennung von Brustkrebs. „Die Frauen tasten wesentlich besser als wir. Das ist bewiesen“, sagt Michael Medl, Gynäkologe im Brustzentrum der Privatklinik Döbling. „Sie können schon winzige Veränderungen von nur wenigen Millimetern ertasten. Das ist selbst für Spezialisten wie uns in dem üblichen Zeitrahmen nicht möglich“, so Medl. Drei Millimeter war der kleinste Knoten, den Emine Cam je ertastete. Als eine der ersten hat die 28-Jährige, die blind ist, ihre Ausbildung zur „Medizinischen Tastuntersucherin“ vor zwei Jahren abgeschlossen.

Teamwork und Klebestreifen

Zur Sache:

Jährlich erkranken

„Medizin hat mich immer interessiert, doch es war mir nicht möglich, etwas in dieser Richtung zu machen“, erzählt Cam. Elf Monate wurde sie in medizinischen Grundlagen und klinischer Brustuntersuchung ausgebildet, auch ihren Tastsinn konnte sie weiter verfeinern. Jetzt arbeitet sie Hand in Hand mit dem Arzt, der fixer Bestandteil der Untersuchung bleibt.Während der Arzt aber nur wenige Minuten für die Untersuchung zur Verfügung hat, nimmt sich die Tastuntersucherin zwischen 30 und 45 Minuten Zeit. "Zuerst untersuche ich die Dame im Sitzen", erklärt Cam. Im Liegen werden dann die fünf so genannten Dokumentationsstreifen angebracht. Sie teilen die Brust in vier Zonen und sind mit Punkten versehen, Zentimeter für Zentimeter. „Damit wissen wir genau, an welcher Stelle die Gewebeveränderung ist, falls wir eine finden“, sagt Cam.Dokumentationsstreifen machen den Untersuchungsbefund exakt nachvollziehbar. Die abschließende Diagnose stellt der Arzt. "Die Tastuntersuchung ist kein Ersatz für die Mammographie, sondern ein Zusatzangebot", betont Medl.„Wir wollen, dass der Beruf 'Medizinische Tastuntersucherin' in Österreich anerkannt wird. Das ist noch nicht der Fall“, sagt Marisa Mühlböck, Geschäftsführerin von „Discovering Hands“ Österreich. Obwohl der Mehrwert ein dreifacher sei: für den Arzt, der unterstützt wird, für die Patientin, die von einem zusätzlichen Angebot profitiert und für die Tasterin, die in den Arbeitsmarkt integriert wird.Wer sich für die Untersuchungen an der Privatklinik Döbling interessiert, erfährt mehr auf www.ambulatorium-doebling.at/discovering-hands rund 5.000 Frauen in Österreich an Brustkrebs. Je früher der Tumor erkannt wird, desto größer die Heilungschancen. Mit dem Programm "Discovering Hands" wird der oft stark ausgeprägte Tastsinn blinder und sehbehinderter Menschen zur Früherkennung von Brustkrebs genutzt.