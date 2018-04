Flüchtlinge und Senioren: Gemeinsam Garteln im Haus Döbling

24.04.2018, 18:33 Uhr

Gelebte Integration: Beide Gruppen pflanzen gemeinsam im Pensionistenwohnhaus in der Grinzinger Allee.

(uko). Passend zum Frühling hatte Teamleiterin Erzsébet Szakszon-Gross die Idee, alle Hausbewohner mit einer gemeinsamen Pflanzenaktion unter ein Dach zu bekommen. Darunter sind auch 25 seit September 2015 dort lebende Flüchtlingsfamilien sowie die Mitarbeiter des Hauses Döbling. "Unsere Flüchtlinge haben 50 Holzpaletten bemalt und mit Folie vorbereitet und heute startet das gemeinsame Bepflanzen unserer 30 Balkone", freut sich Direktor Karl Pichler-Bittner. Auch die großen Pflanzentröge im Garten sollen nicht nur verschönert werden, dort werden nämlich neben den Blumen bald auch Kräuter und Gemüse angebaut.

"Die Begeisterung bei allen ist groß. Die Flüchtlinge waren mit Feuereifer an der Arbeit und das Pflanzen der Blumen ist natürlich auch für die Kinder ein Riesenspaß", sagt Imad Alrashid, der mit der hauseigenen Flüchtlingskoordinatorin die Gartenarbeiten betreut. Als Erstes bekommt der Balkon der Station Grinzing ein frisches "Gesicht". Seniorin Paula Raubold hat beim Einsetzen des Blumenschmucks hier auch ganz große Hilfe: Die beiden Kinder Cesare und Asal der Flüchtlingsfamilie Alneseery aus dem Irak gehen ihr begeistert zur Hand. "Alles wächst und gedeiht. Und auch jene, die selber nicht mehr so mobil sind, können sich an den schön bepflanzten Balkonen erfreuen und sogar bei der Pflege mithelfen", so Pichler-Bittner. "Es ist ja unser aller Wohn-, Arbeits- und Lebensraum, den wir gemeinsam gestalten und genießen können", so der Direktor.