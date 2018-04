Neues Café in Döbling: Tea Time in der "Zeitgenossin"

24.04.2018, 18:26 Uhr

Kerstin Renner betreibt ein ganz besonderes Café in der Billrothstraße 18.

DÖBING. Die leckeren Scones, welche in England zum Tee gereicht werden, hatten es der Döblingerin Kerstin Renner angetan. Als die promovierte Sozialpädagogin eine Schifffahrt mit Jugendlichen nach England unternahm, wurde sie auf diese typisch britische Süßspeise aufmerksam. Und kam auf den Geschmack und war bei jedem Landgang auf der Suche nach Cafés, welche die kleinen, runden, an Kokosbusserln erinnernden Plätzchen anboten.

Um diese Köstlichkeit nicht missen zu müssen, entschied sich Renner gleich nach ihrer Rückkehr, das kleine Café in der Billrothstraße 18 zu eröffnen. Nein, importieren wollte sie das Gebäck nicht, so beschloss REnner kurzerhand ihre Scones selbst zu backen, auf ihre ganz besondere, an die österreichische Mehlspeisenküche angelehnte Art und Weise.Das gelang ihr scheinbar ausgezeichnet, denn von nun an waren sie das Hauptprodukt ihres kleinen Ladens. Wahlweise mit Marmelade, feiner Creme oder direkt aus dem Backofen serviert. Dem nicht genug nahm sie flaumige Brownies und andere Leckereien in ihr Angebot auf, natürlich alles selbst fabriziert. Das schmucke Café bietet zwar nicht viel Raum, um sich auszubreiten, jedoch lädt die kuschelige Wohnzimmeratmosphäre zum Schlemmen, Naschen und Verweilen ein. Zu den Stammgästen zählen alle Altersklassen. Damit sich Mütter und Väter den kulinarischen Leckereien in aller Ruhe hingeben können, hat Renner im Hinterzimmer eine gemütliche Spielecke für die Kleinen eingerichtet.„Für den Sommer hab ich eine Eistheke geplant, als kühle Alternative für die heißen Tage des Jahres“, so die Jungunternehmerin, die den Laden alleine betreibt. „Ich habe meinen Traumberuf gefunden, denn backen ist meine große Leidenschaft und als Sozialpädagogin brauche ich auch den Kontakt zu den Menschen. Diese beiden Dinge zu vereinen ist mehr, als ich mir erträumt habe“, erzählt sie mit einem Lachen und wendet sich sogleich einem jungen Pärchen zu, welches schon ungeduldig auf die köstlich duftenden Scones wartet.