Residenz Zögernitz: Umbaupläne sind jetzt genehmigt

04.05.2018, 16:34 Uhr

Der Umbau des teilweise denkmalgeschützten Gebäudes in Döbling ist jetzt fix. Stolze Kosten des Projekts: 23 Millionen Euro

DÖBLING. Seit rund einem Jahr herrscht Stille auf der Baustelle der Residenz Zögernitz. Davor wurden bereits Abbrucharbeiten durchgeführt und ein Bauplatz geschaffen. Danach kamen Einsprüche von Anrainern und das Projekt wurde durch Anwälte auf Eis gelegt. "Jetzt hat die Magistratsabteilung 64 in zweiter Instanz alle Einsprüche abgewiesen und der Umbau kann beginnen. Der Denkmalschutz wird dabei akribisch eingehalten", sagt Immobilienentwickler Hermann Rauter.

Alles wie früher

Belebung notwendig

Der gebürtige Kärntner ist seit zehn Jahren Eigentümer des historischen Gebäudes, wo bereits Musiker wie Johann Strauß und Carl Michael Ziehrer Konzerte gegeben haben. Genau dieser alte Glanz ist Rauter ein besonderes Anliegen."Ich will eine sanfte Rückführung in alte Zeiten. Es wird wie in früheren Zeiten ein Restaurant, ein Hotel, einen Konzertsaal und einen Gastgarten geben", so Rauter. Die Kosten für die großangelegte Revitalisierung betragen 23 Millionen Euro. Die Verzögerung durch die Klagen der Anrainer hat den Unternehmer einiges an Geld gekostet. "Ich habe sehr viel an Zinsen sowie für Anwälte und Sachverständige ausgegeben. Aber es war mir das Geld wert", sagt der Immobilienentwickler. Beim großzügigen Umbau werden auch denkmalgeschützte Fresken aus 1837 freigelegt, die bis jetzt durch Wandmalereien verdeckt waren. "In Zögernitz pulsiert die Energie der Musikstadt Wien. Und die Döblinger Hauptstraße bietet mit ihren zahlreichen Geschäften ein ideales Umfeld für dieses Projekt."Erfreut über die Entwicklungen ist auch die Obfrau des Einkaufsstraßenvereins Döblinger Hauptstraße, Susanne Feichtinger. "Ein Ruine mitten im Bezirk ist nie schön. Das ist dem 19. Bezirk nicht würdig", erzählt sie. Durch die Abwanderung des Magistratischen Bezirksamtes aus der Gatterburggasse nach Währing gibt es spürbar weniger Laufkundschaft. "Wenn der Umbau von Zögernitz fertig ist, dann profitieren die Geschäftsleute davon. Und die Besucher des Hotels und der Veranstaltungen auch von der Vielfalt der Einkaufsstraße", so die Obfrau.Mehr Infos unter www.zoegernitz.com