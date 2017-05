NEOS wollen ein Zentrum für Döbling

03.05.2017, 14:06 Uhr

Die Gatterburggasse soll mit mehr Markt und mehr Platz zum neuen Bezirksmittelpunkt werden.

DÖBLING. Der Antrag zu einer Gatterburggasse neu wurde von allen Parteien einstimmig angenommen und der Bezirksentwicklungskommission zur Prüfung und weiteren Behandlung zugewiesen. "Unser Ziel ist, mehr Aufenthaltsqualität und Attraktivität zu schaffen. Döbling verfügt derzeit nicht über ein Zentrum, dieser ganze Bereich würde sich #+ideal eignen, um neuer Bezirksmittelpunkt zu werden", erklärt Bezirksrat Walter Hatzenbichler von den NEOS.

Mehr Sicherheit für Kinder

Mehr Markt, mehr Platz für die Kinder zum Spielen und für alle Anrainer, um in Ruhe verweilen zu können, soll entstehen. Die Bewohner und Geschäftsleute der Umgebung sowie alle Bezirksräte sollten gemeinsam Lösungen für die Gatterburggasse neu finden. "Wir denken auch an eine Tiefgarage, um die Autos von der Straße zu holen." Weniger Autos an der Oberfläche würde auch mehr Platz für Menschen und Unternehmer bedeuten. "Den man für Verweilzonen, Schanigärten und mehr Grün nutzen könnte", so Hatzenbichler.Bezirksvorsteher Adolf Tiller dazu: "Die Idee ist gut, aber sie ist noch zu wenig detailliert. Wir haben zuletzt ja schon einiges in der Gatterburggasse bewegt. So gibt es seit Mittwoch den Bauern-, Obst- und Gemüsemarkt wieder, und wir haben im Parkbereich die Erholungszone verbessert." Auch die Idee mit der Tiefgarage im Gebiet der jetzigen Kurzparkzone gegenüber dem Bezirksamt ist nicht neu, aber vor einigen Jahren von den Anrainern abgelehnt worden."Wir müssten jedenfalls auch die Geschäfte am Eck Gatterburggasse/Döblinger Hauptstraße an Bord holen und modernisieren", so Tiller. Ein Unsicherheitsfaktor ist zudem die geplante Übersiedelung des Bezirksamtes mit allen Bürgerabteilungen in die Grinzinger Allee 6 in etwa eineinhalb Jahren. Das Amtshaus wird dann frei, aber es sei noch unklar, ob die BUWOG als Käuferin dort dann nur Wohnungen oder auch Geschäftslokale vorsehe.Der zweite, ebenfalls einstimmig angenommene Antrag der NEOS betrifft eine neue Ampelregelung an der Kreuzung Gatterburggasse/Döblinger Hauptstraße. "Kinder nehmen die derzeit in der Mitte der Kreuzung angebrachte Ampel nicht wahr, anders als eine Fußgängerampel, die sie auf Augenhöhe sehen können", erklärt Bezirksrat Walter Hatzenbichler. Eine gefährliche Situation, da sich die Kreuzung direkt auf dem Weg zu den umliegenden Schulen befindet. Ob eine derartige Ampelregelung überhaupt technisch machbar ist, werden die Experten in der Verkehrskommission im Mai entscheiden. "Die Platzverhältnisse sind hier extrem ungünstig. Man muss sicherstellen, dass Fußgänger und Kinderwägen problemlos an der Ampelsäule vorbeikommen", erklärt der Vorsitzende der Verkehrskommission und Bezirksvorsteher-Stellvertreter Daniel Resch (ÖVP). "Man wird alle Möglichkeiten in Betracht ziehen und prüfen, ob etwas umsetzbar ist beziehungsweise eine Lösung finden."Eine Entscheidung zu beiden Anträgen wird es in den zuständigen Kommissionen jedenfalls noch vor der Bezirksvertretungssitzung am 22. Juni geben.