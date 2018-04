Fußball: Vienna-Damen nehmen Kurs in Richtung Bundesliga

29.04.2018, 15:54 Uhr

Nach dem 5:0-Sieg über den Sportclub fehlen den Döblingerinnen noch neun Punkte zum Bundesliga-Aufstieg.

DÖBLING. Der Wiener Landesmeister wäre für die blau-gelben Ladies der zweite in Folge, denn sie holten sich 2017 bereits den Herbstmeistertitel in der Landesliga. "Aktuell fehlen uns noch neun Punkte. Unsere stärksten Gegner haben wir ja schon besiegt, also stehen die Chancen gut für uns. Jetzt dürfen wir nur nicht nachlassen", erklärt Christina Hainzl, Sektionschefin der Vienna Frauen. Der Stolz auf die Leistungen ihrer Fußballerinnen ist ihr dabei anzumerken. "Wir haben die Power", sind auch die Blau-Gelben Fußballerinnen und Trainer Aschot Movsesian überzeugt. Er trainiert seit Kurzem die Kampfmannschaft der "Großen" und idealer Weise auch noch die U16, aus der bereits fünf Spielerinnen in den "Erwachsenen-Kader" geholt wurden.

Aufstieg in die Bundesliga?

"Die Erfolge der letzten Zeit verdanken wir unserer konsequenten und ausgezeichneten Nachwuchsarbeit seit 2011", ist Hainzl überzeugt. "Viele Spielerinnen haben schon als Kind hier angefangen. Und jetzt können wir sozusagen die Früchte ernten. Ohne unsere U16-Mädchen als Verstärkung der Frauen-Kampfmannschaft wären wir nicht so schnell so weit gekommen." Wie gut der Nachwuchs ist, beweisen auch die internationalen Erfolge. Die U16 steht aktuell im länder-#+übergreifenden Donaupokal an erster Stelle. "Da entwickeln sich gerade ganz große Fußballtalente!". Alle Mädchenmannschaften spielen übrigens in der Meisterschaft beinhart gegen die gleichaltrigen Burschen und trainieren bis zu viermal pro Woche – ganz wie die "Großen", auch das ist einzigartig im österreichischen Frauenfußball."Wenn wir die fehlenden neun Punkte aus den nächsten fünf Spielen schaffen, ist uns der Meistertitel nicht zu nehmen", ist Hainzl überzeugt. Doch das bedeute nicht automatisch schon den ersehnten Aufstieg in die Bundesliga.Der nächste Meisterschaftsgegner ist am 6. Mai Neusiedl am See. Davor treffen die First Vienna FC Frauen im Wiener Cup auf Siemens. "Wir kennen Siemens ja auch als Gegner aus der Meisterschaft und sind gut vorbereitet", erklärt Pia Zimmer, 23 Jahre alt und seit Saisonbeginn Kapitänin der Vienna Frauen. "Wir sind als Mannschaft zusammengewachsen, trainieren hart und wollen gemeinsam das optimale Ergebnis erreichen."Toll wäre ein 'Double', nämlich den Meisterschafts- und Wiener Cup-Sieg. Und dann noch den Aufstieg in die Bundesliga." Viermal Training pro Woche, jedes Wochenende Match, wie geht das mit Schule, Studium oder Beruf zusammen? "Ich selber bin gerade im letzten Master-Semester meines Sportgeräte-Technikstudiums an der FH Technikum Wien. Ich habe schon mit Sechs mit Fußball begonnen, die Begeisterung ist angeboren", lacht sie.