Fußballverein Vienna klagt jetzt Verband: Abstieg soll verhindert werden

11.05.2017, 13:13 Uhr

Wer insolvent ist, dem steht zu Saisonende ein Abstieg in die nächste Liga bevor - so will es das Regelwerk des Österreichischen Fußballbunds. Die Vienna will das nicht hinnehmen.

DÖBLING. Man sollte meinen, dass die Anwälte des First Vienna FC 1984 schon beschäftigt genug sind - immerhin geht es darum, ein Insolvenzverfahren abzuwickeln und den ungünstigen Vertrag mit dem ehemaligen Großsponsor Care Energy loszuwerden. Aber scheinbar haben sie noch Luft, denn nun hat der Verein selbst eine Klage eingebracht, und zwar gegen den Wiener Landesverband des Österreichischen Fußballbund (ÖFB): Er will eine einstweilige Verfügung gegen den Zwangsabstieg erwirken, der zur Saisonende bevorsteht.

Crowdfunding-Ziel erreicht

Das Regelwerk des ÖFB sieht vor, dass ein Verein, der insolvent wird, zwar die laufende Saison beenden darf, sich danach aber in der Liga darunter wiederfindet - egal, welchen Platz er belegt. Diese Regelung "widerspricht der Insolvenzordnung" - diese Argumentation bringt der Verein laut Kronen Zeitung vor. Besonders schmerzhaft wäre es für die Vienna, wenn sie als Erstplatzierter absteigen müsste - und genau darauf bestehen gute Chancen.Beim ÖFB bestätigt man das Einlangen der Klage und erklärt: „Die betreffende Bestimmung ist wichtig, damit unter allen Vereinen der Regionalliga Chancengleichheit herrscht. Auch lässt die Bestimmung keinen Spielraum für Verhandlungen oder geringere Sanktionen." Eine Spitze kann man sich auch nicht verkneifen: "Der Anlassfall für die Einführung war bekanntlich die Causa Ritzing. Damals hat die Vienna als direkter Aufstiegskonkurrent ebendiese Chancengleichheit eingefordert und die Einführung dieser Bestimmung unterstützt.“ Der burgenländische Klub musste 2014 nicht absteigen, obwohl er insolvent war - die Lücke, die das möglich machte, wurde daraufhin geschlossen.Positive Neuigkeiten gibt es indes von der Crowdfunding-Kampagne, mit der der finanzschwache Verein in den letzten Wochen Geld unter seinen Fans gesammelt hat. Das Ziel von 35.000 Euro wurde vor Ablauf der Frist erreicht. 520 Fans spendeten und bekommen dafür Unkonkursbar-Shirts, „match worn“ oder neu, und weitere Goodies. Gespendet werden kann weiterhin hier