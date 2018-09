Lugner City sponsert den Fußballclub Vienna

10.09.2018, 17:18 Uhr

Das Einkaufszentrum wird Premiumpartner beim ältesten Fußballverein Österreichs.

DÖBLING. Die Lugner City erweitert das Sponsoring Engagement bei der Vienna, und vom Basix Partner zum Premium Partner. Die Partnerschaft beinhaltet neben klassischen Marketingleistungen, wie zum Beispiel Werbebanden oder diverse Logopräsenzen, darüber hinaus wird die Lugner City auch Hosen Sponsor von der Kampfmannschaft der Döblinger. „Wir als Lugner City freuen uns sehr, dass wir einen wichtigen Beitrag für Comeback der Vienna leisten können und hoffen, dass uns zahlreiche Vienna Sympathisanten zukünftig in der Lugner City besuchen werden", so Richard Lugner.Gerhard Krisch, General Manager First Vienna FC 1894: „Wir sind sehr stolz, dass die Lugner City das Engagement bei der Vienna erweitert hat und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Wir hoffen, Herrn Lugner persönlich das ein oder andere Mal in der Naturarena Hohe Warte begrüßen zu dürfen.“