Die Herbsttrends für Damenmode von Kleidergröße 36 bis 52 in der Boutique Rena in 1190 Wien Döbling

11.09.2018, 14:02 Uhr

Der Herbst läutet für die gut gekleidete Dame von Welt eine neue Saison ein. Die Boutique Rena zeigt uns welche herbstlichen Modetrends und Must-have in keinem Kleiderschrank fehlen dürfen.

"Kleider machen Leute"

Der Herbst ist dieses Jahr schon viel früher ins Land gezogen und kündigt damit auch schon die neue Saison an. Die Farben schwarz und weiß dominieren diesmal die bunte Zeit des Jahres. Verspielte Muster und Stoffe, die aus natürlichen Fasern bestehen komplettieren das modische Outfit einer jeden Dame.Eine große Auswahl an topmodischen und eleganten Kleidern bietet die Boutique Rena in Döbling. Top Marken, eine hohe Qualität und eine große Markenvielfalt sind das Kennzeichen der Boutique Rena.

Mode am Puls der Zeit

Inhaberin Renate Delalut berät ihre Kunden gerne und hilft bei der Auswahl der Bekleidung. Als Expertin für angesagte Styles und Accessoires, ist sie stets am modischen Puls der Zeit. Für Delalut ist es wichtig, dass sich die Kundin wohl in ihrer Haut fühlt und die Freude am Kleidungsstück solange wie möglich erhalten bleibt.Die Boutique Rena in Döbling ist jener Ort, der das Herz jeder modebewussten Frau höher schlagen lässt. Sie finden günstige, aber auch exklusive Ware in den Größen 36 bis 52. Die Wohlfühlhosen der Firma Robell sind ebenso beliebt wie die exquisite Kleider, Tuniken, schnittige Pullover, Westen, Jeans und vieles mehr der Marken Tia, Karin Herz, Marble oder auch Mohnmädchen. Und für die kältere Zeit gibt es warme und schicke Winterjacken von der Firma Rino und Pelle, die wunderbar mit Schals, Hauben und den dazupassenden Handschuhen kombiniert werden können.Boutique RenaDöblinger Hauptstraße 571190 WienTel.: 0664/5261544Mail: boutique.rena@gmail.com