Frühlingskonzert beim Heurigen Hirt

03.05.2017, 12:25 Uhr

Die steirischen Volksmusikstars „Die Edlseer“ sind im Mai zu Gast im Kahlenbergerdorf.

Gemischter Satz aus eigenem Anbau

Der Heurige Hirt mit der wunderbaren Aussicht über das Kahlenbergerdorf, die Donau und Wien ist ein beliebstes Ausflugsziel für Jung und Alt. Ein besonderes Highlight ist das Frühlingskonzert der steirischen Volksmusikband „Die Edlseer“. Bereits zum vierten Mal erfreuen sie vor der phänomenalen Kulisse die Gäste mit ihrer Musik.Zu trinken gibt es beim Hirt einen Gemischten Satz in Weiß und Rot oder einen Gspritztn. Aus der Flasche jungen, trinkfreudigen Frühroten Veltliner oder frischen Rosé vom blauen Zweigelt. Außerdem gibt es einen Grünen Veltliner oder Zweigelt Barrique sowie fruchtigen Rheinriesling. Für die Süßen empfiehlt sich hausgemachter Nuss-Rotweinlikör.

Hausmannskost und Spanferkel vom Grill

Das Konzert findet am Sonntag, den 21. Mai, ab 13 Uhr statt. Der Einlass beginnt um 11 Uhr. Die Karten kosten 20 Euro im Vorverkauf und sind unter der Nummer 0664/2773141 erhältlich. Am selben Tag kostet der Eintritt dann 25 Euro. Am Konzerttag gibt es keine Zufahrt zum Heurigen, dafür verkehrt ein Shuttlebus vom Heurigen Pospisil. Regulär ist beim Heurigen Hirt zu folgenden Zeiten geöffnet. Von 1. April bis 21. Oktober: Mi. – Fr. von 15 bis 23 Uhr, Sa., So., Feiertag von 12 bis 23 Uhr. Von 1. November bis 31. März: Fr., Sa., So. und Feiertag von 12 bis 20 Uhr.Beim Heurigen Hirt kommen alle Speisen aus der eigenen Küche. Die Gäste werden mit Hausmannskost verwöhnt, dazu kommen saisonale Speisen wie Bärlauch oder Spargel. Neu ist das vergrößerte vegetarische Angebot: Auf der Karte stehen jetzt zum Beispiel auch Spinatknöderl oder Bärlauchknöderl mit Parmesansauce.Für den kleinen Hunger gibt es Heurigenjausen und kleine Mahlzeiten.Deftig wird es an den schönen Wochenenden. Da steht Chefin Romy Klapf selbst am Grill und bereitet ihre beliebteste Spezialität zu: das Spanferkel.