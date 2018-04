Im Café Nemeth fühlen Sie sich wie zu Hause

30.04.2018, 15:47 Uhr

Das Lokal in der Görgengasse 23a bietet Kaffee, Frühstück, Eis und mehrgängige Mittagsmenüs.

Weinviertler Eis jetzt auch im 19ten



Das Café Nemeth ist mehr als nur ein Kaffeehaus und ist täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet. In den schönen Räumlichkeiten gibt es einen getrennten Raucher- und Nichtraucherbereich und auch einen lauschigen Gastgarten. Ein Highlight sind die verschiedenen Frühstücksvariationen und auch die täglichen Mittagsmenüs.In zweigängiger Version (Suppe, Hauptspeise oder Nachspeise) kostet es 7,90 Euro, als Dreigang-Menü (Suppe, Hauptspeise und Nachspeise) ist es um 8,90 Euro zu haben. Und das bis 16 Uhr. Ein kleiner Tipp, wenn am Wochenende ein unangemeldeter Besuch zu Hause vorbeikommt: An Sonn- und Feiertagen gibt es frisches Gebäck und Mehlspeisen auch zum Mitnehmen. Den aktuellen Menü-Wochenplan finden Sie online unter www.cafe-nemeth.at Ab sofort gibt es im Café Nemeth teuflisch gutes Eis, das von einem innovativen Eiserzeuger aus dem Weinviertel stammt. Handgemacht, regional, wenig Zucker und in einer schwarzen Waffeltüte. Und für alle, die ihr 18. Lebensjahr vollendet haben, gibt es ab Mai auch eine Auswahl an 18 unterschiedlichen alkoholischen Eisvarianten.