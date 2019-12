In der Kleinkunstbühne "GRUAM", der kleinsten Kleinkunstbühne Wiens in der Wagramer Straße 109, beginnt das Jahr ereignisreich. Von den 10 Vorstellungen im Jänner sind die Abende von Pepi Hopf "Sternzeichen: Stur", von Peter & Tekal "Was schluckst du ... ?", Gerald Fleischhacker "Am Sand" und Thomas M. Strobl "Jukebox" bereits ausverkauft Karten gibt es noch für:

SO 12.01. 11:00: Robert Mohor "Bilanz des Monats"

FR 17.01. 19:30: Rudi Schöller "Es gibt nur einen Rudi Schöller"

SA 18.01. 19:30: Bernhard Lentsch "FUNTASTISCH"

MO 20.01. 19:30: Michael Scheruga "Liebe, Sex und Wirtschaftskrise"

DO 23.01. 19:30: Peter Deringer "Vietnam, Kambodscha & Thailand" (Reisevortrag)

Karten und das komplette Programm gibt es unter: www.gruam.at