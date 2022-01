Es geht wieder los - Die Gärtnerei Ganger lädt zum ersten offenen Samstag des neuen Jahres im Abhof-Laden. Geboten wird eine feine Auswahl an Wintergemüse.

WIEN/DONAUSTADT. Am Samstag, 29. Jänner, hat das Warten also ein Ende. Zum ersten Mal im Jahr 2022 öffnet der Abhof-Laden der Gärtnerei Ganger am offenen Samstag seine Tore. Zudem wird auch ein Bauernmarkt stattfinden, der mit frischen Produkten direkt aus der Region lockt. Der Abhof Laden in der Aspernstraße 15-21 ist von 8 bis 16 Uhr und der Bauernmarkt von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Vieles wird direkt vor Ort angebaut.

Seit mehr als 120 Jahren besteht die Gärtnerei Ganger nun bereits. Großer Wert wird seitdem auf Regionalität, Qualität und Nachhaltigkeit gelegt. Seit 25 Jahren kultiviert man dort ein vielfältiges Angebot an regionalen Gemüsesorten und Kräutern für den dazugehörigen Abhof-Laden.

Exotisches aus Spanien

Was nicht direkt vor Ort angebaut werden kann, wird von Biobauern geliefert. So gibt es auch wieder Bio-Obst aus Spanien. Im Angebot zu finden sind etwa Orangen, Blutorangen, Zitronen, Avocados und Clementinen. Ganz neu im Sortiment gibt es zudem Bio-Pistazien.

Auch Bio-Früchte gibt es im Angebot.

Zudem wird auf das Angebot Riesengemüse vorzubestellen hingewiesen. Die Pflanzen werden im 20 Liter Topf vorgezogen und haben ab Ende April/Anfang Mai erntereife Früchte. Dabei können - bei Vorbestellung - Wünsche berücksichtigt werden. Auch für Öfferl Brot-Liebhaber ist etwas Geeignetes dabei. Auch hier gilt, um sicher zu sein, bis spätestens Freitag, 28. Jänner um 18 Uhr vorzubestellen. Anfragen und Vorbestellungen können an fm@gaertnerei-ganger.at gerichtet werden.

Wer im Frühjahr Riesengemüse will, kann dieses nun vorbestellen.

Der Abhof-Laden ist an den Samstagen 29. Jänner, 19. und 26. Februar und 5. März jeweils von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Die weiteren Bauernmärkte finden am Samstag, 19. Februar, und Samstag, 12. März, statt. Die offizielle Saisoneröffnung findet am Freitag, 11. März, statt.

