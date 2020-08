Seit gestern, Dienstag, führt die Donau Hochwasser. Die Sauberkeit des Wassers ist somit beeinträchtigt; bis auf Weiteres herrscht Badeverbot in der Neuen Donau.



WIEN. Aufgrund der starken Regenfälle der letzten Tage im Einzugsbereich der Donau führt die Donau seit Dienstag Hochwasser. Da dabei Wasser auch in die Neue Donau strömt und das Wasser trüb wird, kann die Unbedenklichkeit der Wasserqualität nicht mehr gewährleistet werden - deshalb hat die Abteilung Wiener Gewässer ein Badeverbot für die Neue Donau ausgerufen. Ein weiterer Grund für das Badeverbot während des Hochwassers ist, dass die Neue Donau bei Einleitung von Donauwasser sehr schnell fließt, also die Strömung stark zunimmt.

Die roten und gelben Fahnen weisen auf Badeverbot und Hochwasser hin.

Foto: Wiener Gewässer

Wie immer bei Donauhochwasser in Wien werden rote und gelbe Fahnen entlang der Neuen Donau gehisst. Das bedeutet, dass Baden, Wassersport und Bootfahren verboten sind. Nach Ende eines Hochwassers werden die gelben Fahnen wieder eingeholt. Die roten Fahnen bleiben solange gehisst, bis das Badeverbot wieder aufgehoben wird.

Wie lange das Badeverbot aufrecht bleibt, hängt von den Ergebnissen der Wasserproben der Labors für Umweltmedizin ab. Die Wasserqualität wird laufend überprüft. Sobald das Hochwasser vorüber ist und wieder Badewasserqualität erreicht wird, wird das Badeverbot aufgehoben.

Höchststand bei Korneuburg: 6,12 Meter



Damit Wasser aus der Donau in die Neue Donau abfließen kann, sind die Wehre derzeit geöffnet. Ab einem Wasserstand von 5,30 Metern, gemessen in Korneuburg, fließt Donauwasser über die Wehrfelder des Einlaufbauwerks in die Neue Donau. Heute, Mittwoch, in der Früh erreicht der Pegel einen Höchststand von 6,12 Meter und ist seitdem leicht sinkend. Normalerweise hat die Donau bei Korneuburg einen Wasserstand von 2,5 Meter.

Die starken Regenfälle dürften laut Wetterprognosen schon heute, Mittwoch, zu Ende gehen, daher ist von einem Absinken des Wasserpegels heute und morgen auszugehen.

Copa-Steg und Waluliso-Steg gesperrt



Die beiden Schwimmstege Waluliso im Süden und der Copa-Steg bei der Reichsbrücke wurden ausgedreht und bleiben bis auf weiteres gesperrt. Die Treppelwege am Wasser entlang der Uferbereiche im Bereich zwischen Wehr 1 (bei der Donaustadtbrücke) und Wehr 2 im Süden der Donauinsel wurden überflutet und sind derzeit abgesperrt.

Aufgrund der starken Strömung in der Neuen Donau werden die Unterwasserpflanzen, die auch in der Neuen Donau wachsen, ausgerissen und treiben derzeit an der Wasseroberfläche. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Wiener Gewässer werden nach Ende des Hochwassers in den kommenden Tagen diese Pflanzen einsammeln.