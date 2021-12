Walter Klawatsch arbeitet im Hintergrund der Klinik Donaustadt und erzählt vom weihnachtlichen Arbeitstag.

WIEN/DONAUSTADT. Das Jahr 2021 war für die Mitarbeiter der Klinik Donaustadt eine herausfordernde Zeit. Oftmals denkt man im Gesundheitsbereich an die Berufsgruppen der Ärzte und Pfleger. Darüber hinaus gibt es aber noch viele mehr, die den Betrieb aufrechterhalten.

Einer davon im 22. Bezirk ist Walter Klawatsch (57). Seit März 2015 arbeitet er in der Langobardenstraße 12. Er ist Leiter der Leitstelle für Organisation und Technik. Außerdem ist der Donaustädter untergeordnet Flugplatzbetriebs- und Einsatzleiter der Klinik 2. "Der Betrieb, auch der technische, in einer Klinik kennt keine Weihnachten, Feiertage oder Tag und Nacht", wie Klawatsch weiß. Deshalb ist er in der besinnlichen Zeit im Einsatz.

Alles nach der Reihe

Doch wie sieht so ein Arbeitstag über die Feiertage aus? "Störungen oder Reparaturen werden nach Priorität abgearbeitet – so wie an normalen Arbeitstagen auch. Das weihnachtliche Gefühl ist aber trotz Corona und den damit verbundenen strikten Maßnahmen bei meinen Kollegen und mir nicht verloren gegangen" schildert der Donaustädter. Der einzige Unterschied ist, dass an Feiertagen weniger Mitarbeiter im Dienst sind. "Auch sind weniger Patienten auf den Stationen, weil die meisten ja die Feiertage zuhause verbringen wollen", verrät Klawatsch.

Weiters erwähnt der Techniker, dass die meisten Ambulanzen am Wochenende nicht besetzt sind. "So gesehen gibt es einfach weniger Transporte, zum Beispiel bei der Wäsche, dem Essen und dem Müll, mit dem automatischen Transportsystem. Das bedeutet auch, dass mit weniger Störungen und Reparaturen zu rechnen ist", erklärt der 57-Jährige. Über die Feiertage fallen keine zusätzlichen oder speziellen Aufgaben an. Klawatsch nutzt dafür die Zeit, um vor sich her geschobene Arbeiten zu erledigen, verrät er mit einem Lächeln.

Weihnachten mit der Familie

Wer die Klinik Donaustadt besucht, wird mit weihnachtlicher Dekoration empfangen. Im Technikbereich ist das nicht ganz so. "Wir schmücken unsere Räumlichkeiten nicht oder bringen selbstgebackenen Kekse mit. Bei uns ist eher alles sehr clean. Umso mehr freuen wir uns dann auf zuhause", meint Klawatsch. Er beendet seinen Dienst am 24. Dezember gegen Mittag und fährt dann zu seiner Familie.

"Ich freue mich schon aufs Aufputzen des Weihnachtsbaumes und das gemeinsame Essen und anschließend auf die Feier am Abend", erzählt er mit Begeisterung. Sein Diensthandy ist aber auch mit dabei. Denn Klawatsch will für seine Mitarbeiter rund um die Uhr erreichbar sein. Und: "Sollte es einen Notfall geben, dann werde ich selbstverständlich in die Klinik fahren – auch zu Weihnachten." Bleibt nur noch zu hoffen, dass dieser Fall nicht eintritt.

