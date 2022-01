Gleich zwei Mal musste die Polizei am Sonntag, 2. Jänner, in der Donaustadt ausrücken: Zunächst wegen eines Streits unter Brüdern, der auszuarten drohte, sowie auf Grund eines mutmaßlichen Zechbetrugs.

WIEN/DONAUSTADT. Kaum hat das neue Jahr begonnen, ist die Wiener Polizei auch schon wieder voll im Einsatz: In der Donaustadt ereigneten sich am Sonntag, 2. Jänner, gleich zwei heikle Situationen.

Zuerst wurde die Polizei am Nachmittag wegen eines handgreiflichen Streits unter Brüdern herbeigerufen. Der ältere Bruder gab an, dass sein Bruder in der Wohnung randaliert und die Mutter mit einem Besenstiel attackiert habe. Niemand wurde dabei verletzt. Der 22-jährige Tatverdächtige soll in der Vergangenheit immer wieder gewalttätig geworden sein. Nach seiner Festnahme sprachen die Polizisten gegen ihn ein Betretungs- und Annäherungsverbot aus.

Frau versuchte, Polizisten zu schlagen

Am frühen Abend erhielt die Polizei dann den nächsten Anruf: Ein Lieferant beklagte, dass eine Frau mehrere Getränke bestellt und entgegengenommen habe, diese aber nicht bezahlen wollte. Als die Polizisten die Frau in ihrer Wohnung antrafen und sie zu dem Sachverhalt befragten, wies diese alle Vorwürfe lautstark von sich. Zudem verhielt sie sich auffallend aggressiv gegenüber den Beamten und beschimpfte sie.

Darüber hinaus hatte die 36-Jährige mehrere unbezahlte Verwaltungsstrafen offen und wurde aufgefordert, diese zu begleichen. Dies verweigerte sie. Bei der anschließenden Festnahme leistete sie heftigen Widerstand und versuchte, die Polizisten zu schlagen. Dabei wurde niemand verletzt.

