Ein paar Hunderte Biker bei Demo gegen Fahrverbote

Um gegen Fahrverbote in mehreren österreichischen Orten zu demonstrieren, haben sich am Sonntag mehrere hundert Motorradfahrer ( Polizei spricht von ca 4000 )in Wien zu einer Kundgebung zusammengefunden.

Hintergrund der Demonstration sind Fahrverbote auf beliebten Motorradstrecken in Tirol. Dort dürfen nur noch Motorräder unterwegs sein, deren Standgeräusch leiser als 95 Dezibel ist. Die Plattform „Biker gegen Ausgrenzung und Willkür“ stellte dazu in einer Presseaussendung fest: „Das Standgeräusch lässt keinen Rückschluss auf das Fahrgeräusch zu und ist insofern ein untaugliches Mittel, um laut Zulassungsschein zu strafen. Wenn, müsste man das Fahrgeräusch ermitteln.“

