In Wien, genauer gesagt in der Donaustadt, ist die erste Ampel mit einer Countdown-Anzeige in Betrieb genommen worden.

WIEN/DONAUSTADT. Die erste Ampel mit Countdown-Anzeige wurde an der Kreuzung Hausfeldstraße/Breitenleer Straße in Betrieb genommen. Ziel ist es CO2 und lokale Emissionen einzusparen. Außerdem verkürzt sich die Countdown-Ampel die durchschnittliche Standzeit um fünf bis zehn Prozent, das entspricht bis zu 100 wartenden Autos weniger pro Stunde.

Während sich also die Ampel in roter Farbe präsentiert, wird dort wo das Gelblicht ist, die verbleibende Dauer des Rotlichts in Sekunden angezeigt. Neun Sekunden bevor es grün wird startet der Countdown und zählt von Sekunde neun bis zur Sekunde drei herunter. Die Aufmerksamkeit der Fahrzeuglenker wird erhöht und es kommt zu schnelleren Reaktionszeiten beim Anfahren. Dadurch kommt es auch zu einer kürzerer Wartezeit an der Kreuzung. Die Ampel wurde feierlich von Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy und Stadträtin Ulli Sima (beide SPÖ) eröffnet.

