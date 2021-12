Wer spontan essen gehen mag, hat im 22. Bezirk eine köstliche Auswahl.



WIEN/DONAUSTADT. Es muss nicht immer etwas Selbstgekochtes sein, schon gar nicht an den Feiertagen. Viele Restaurants haben auch über Weihnachten geöffnet. Das bietet sich vor allem für diejenigen an, die sonst alleine zu Hause sitzen würden.

Die BezirksZeitung hat eine Auswahl an Lokalen, die im Bezirk geöffnet haben. Wer Interesse hat, sollte alsbald reservieren.

Kulinarische Feiertage

Orientalische Spezialitäten gibt es bei Habibi & Hawara am Simone-de-Beauvoir-Platz. Geöffnet ist am 24. und 26. Dezember. Von Vorspeisenplatten, einem Mittagsbuffet bis hin zu einem Überraschungsdessert hat man die Auswahl. Reservierung unter 01/280 50 98. Zur Speisekarte geht es hier: www.habibi.at Weihnachtliche Festtagsspeisen gibt es beim Vorstadtbeisl Selitsch in der Konstanziagasse 17. Geöffnet ist am 25. und 26. Dezember.

Wer mag, kann sich Rindssuppe, Zwiebelrostbraten und Gemüselaibchen auch mit nach Hause nehmen. Die Speisen werden in Einweggeschirr verpackt. Nähere Infos gibt es unter 01/282 32 73 oder www.selitsch.at

Wok, Teppanyaki oder Sushi gibt es am 25. und 26. Dezember im Wok House in der Erzherzog-Karl-Straße 169. Das Restaurant bietet auch eine breite Auswahl an Weinen und Teespezialitäten an. Reservierung unter: www.wokhouse.at

À la Carte wird im Restaurant Jussi in der Langobardenstraße 121 gespeist. Am 25. und 26. Dezember gibt die Auswahl zwischen Rinder-Carpaccio, Käse-Trüffel, Gnocchi und Wiener Klassikern. Die gesamte Speisekarte gibt es unter www.jussi.wien

