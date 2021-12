HABIT, Haus der Barmherzigkeit Integrationsteam, bietet gemeinsam mit dem Garconnierenverbund „Ilse-Buck-Straße“ selbstbestimmtes und smartes Wohnen für Menschen mit schweren Behinderungen.

WIEN/DONAUSTADT. Im Auftrag des Fonds Soziales Wien gibt es durch HABIT, Haus der Barmherzigkeit Integrationsteam, in der Seestadt eine neuartige Wohnform für Menschen mit schweren Mehrfachbehinderungen. Insgesamt zwölf Smart-Wohnen stehen den Kunden zur Verfügung. Ermöglicht wird das durch den Garconnierenverbund „Ilse-Buck-Straße.

Bewohner können im teilbetreuten Wohnsetting ihren Alltag eigenständig gestalten. Außerdem gibt es zahlreiche nachbarschaftliche Aktivitäten für das Gesellschaftsleben. Bereits im November zogen laufend neue Kunden ein. Jetzt sind schon alle Wohnungen bezogen.

Inklusion durch innovatives Wohnkonzept

Ziel des Wohnprojekts ist es, ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden so gut wie möglich zu bieten. „Schwer mehrfach behinderte Menschen sind oft besonders gefährdet, ausgeschlossen zu werden, indem ihnen jegliche Wahl- und Entscheidungsfähigkeit abgesprochen wird. HABIT schlägt mit dem neuen Garconnierenverbund hier einen anderen, innovativen Weg ein“, so die HABIT-Geschäftsführer Andreas Kauba und Roland König.

"Ich hoffe, dass ich in meiner neuen Wohnung im Garconnierenverbund mehr Ruhe habe", meint Neumieter Leopold Roth.

Foto: Haus der Barmherzigkeit/Gregor Kuntscher

Der Garconnierenverbund evaluiert die etablierten Wohnkonzepte und entwickelt diese bei Bedarf weiter. Ebenso wird die Mitbestimmung ausgebaut. Von der Einrichtung der eigenen Wohnung bis hin zum selbstbestimmten Gestalten des Alltag. Auch dürfen Kunden bei der Betreuungsleistung mitreden. „Alleine dadurch, werden unsere Kunden und Kundinnen ermächtigt, sich zum ersten Mal in ihrem Leben als Mieter und Mieterin zu verstehen. Der Statuswechsel gibt ihnen ein neues Gefühl, über ihr Leben selbst entscheiden zu können“, weiß die Leiterin des Garconnierenverbunds Darija Sticker zu berichten.

Die Wohnungen sind hell, geräumig und verfügen zum Teil über eine eigene Küchenzeile und Loggia. Die meisten Mieter erwarten sich mit der neuen Wohnform mehr Bewegungsfreiheit und Privatsphäre. So auch Leopold Roth, der kürzlich eingezogen ist: „In der Wohngemeinschaft, in der ich bisher gewohnt habe, war es oft sehr laut. Ich hoffe, dass ich in meiner neuen Wohnung mehr Ruhe habe. Außerdem wünsche ich mir, öfter mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren zu können.“

Darüber hinaus sind alle Wohneinheiten mit technischen Assistenz-Systemen ausgestattet. Automatische Türen und unterschiedliche Hilferufsysteme wie zum Beispiel Sensormatten oder Akustikmelder ermöglichen ein autonomes Leben. Zudem gibt es Gemeinschaftsräume und Aktivitäten in der unmittelbaren Nachbarschaft. vielfältige Möglichkeiten zur inklusiven Teilhabe.

