Das Protestcamp gegen die Stadtstraße wird gerade geräumt. Zahlreiche Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Im Live-Ticker der BezirksZeitung gibt es die neuesten Entwicklungen.

WIEN/DONAUSTADT. Heute gegen 8 Uhr rückte die Polizei in der Donaustadt aus. Die Räumung des Protestcamp ist im Gange. Das Straßenprojekt ist seit Anfang umstritten. Dementsprechend gehen die Meinungen auch auseinander. Die BezirksZeitung ist vor Ort.

Update 11.15 Uhr

Die Polizei schreibt auf Twitter, dass Teilnehmer versuchen den aufgestellten Zaun einzureißen. "Unsere Kolleginnen und Kollegen versuchen dies zu verhindern"; heißt es.

Update 11.13 Uhr

Auch der Umweltschutzorganisation WWF Österreich kritisiert die Räumung des Protestcamp gegen die Stadtstraße und fordert eine klimafreundliche Alternative. „Dass der friedliche Protest junger Umwelt-Aktivisten und Aktivistinnen durch eine polizeiliche Räumung beendet wird, ist eine politische Bankrotterklärung und zeigt, dass der versprochene Dialog zu keinem Zeitpunkt ernst gemeint war“, sagt WWF-Bodenschutzsprecherin Maria Schachinger.

Update 11 Uhr

Die BezirksZeitung ist vor Ort. Aktivisten versuchen gerade Absperrungen wegzutragen, die Polizei versucht sie daran zu hindern und drückt teilweise Aktivisten in den Boden. Es kommen auch immer mehr Aktivisten. Die Lage wird immer angespannter.

"Das ist ein trauriger Tag für den Klimaschutz, für die Zivilgesellschaft – und ganz besonders für SPÖ“, so Grünen-Landesparteivorsitzender Peter Kraus in einer ersten Reaktion. Erschreckend findet er auch, dass 400 Bäume gefällt werden sollen, damit die Bauarbeiten für die Stadtautobahn beginnen können.

Update 10.50 Uhr

Die Umweltorganisatin Virus verurteilt die Räumung des Camps scharf. Sprecher Wolfgang Rehm meint dazu etwa: “Monatelang hat Stadträtin Sima Dialogbereitschaft geheuchelt, stattdessen nur Medien per Inserat mit Falschinformationen geflutet und Bürgermeister Ludwig fällt offenbar nichts anderes ein, als weiter nur auf Betonkurs zu steuern, das ist klassisches Wasser predigen und Wein trinken.“

Lobaubleibt schildert den heutigen Tag wie folgt: "Seit den Morgenstunden lässt Bürgermeister Ludwig die besetzte Baustelle der Stadtautobahn in der Hausfeldstraße mit einem Großaufgebot der Polizei räumen. Zugleich werden für den Bau der Stadtautobahn mehrere Rodungen von über hundert Bäumen durchgeführt." Das Motto scheint Rodung statt Radwege zu sein, "dem sich die Stadtregierung verschrieben hat – und will damit auch Fakten für den Bau der Lobauautobahn schaffen”, sagt Simon Pories von Fridays for Future Wien.

Für FPÖ-Landtagsabgeordneten Toni Mahdalik beginnt ein guter Tag mit einer geräumten Baustelle. "Die Räumung des Protestcamps im 22. Bezirk war längst überfällig und ist eine freudige Botschaft an diesem sonst grauen 1. Februar."

Hier kann man die Räumung live verfolgen:

Update 10.30 Uhr

Die Polizei bestätigt, dass die Räumung des Protestcamps voran schreitet und bisher friedlich verläuft. "Es kam bereits zu mehreren Festnahmen", heißt es auf Twitter.

SPÖ-Gemeinderat und Vorsitzender des Ausschusses für Mobilität Erich Valentin äußert sich wie folgt: "Unsere schnell wachsende Stadt braucht mehr leistbaren und klimafreundlichen Wohnraum. Wien plant seit 20 Jahren die Stadterweiterung im Nordosten. Die Stadtstraße ist dafür Voraussetzung."

"Der Rechtsstaat hat sich durchgesetzt", heißt es etwa von der ÖVP Wien, Stadtrat Karl Mahrer und Klubobmann Markus Wölbitsch. Beide ergänzen sie: "Die rechtswidrige Besetzung der Stadtstraßen-Baustelle wird mit der heutigen Räumung nun endlich zu einem Ende gebracht."

Die Reaktion des VCÖ auf die Räumung des Protestcamps: "Die Räumung des Protestcamps löst nicht das Problem, dass die überdimensionierte Stadtstraße im krassen Widerspruch zu den Klimazielen und Mobilitätszielen der Stadt steht. Aus Verkehrssicht ist die überdimensionierte Stadtstraße nicht notwendig, weil es erstens bessere Lösungen gibt und zweitens bessere Lösungen braucht, die im Einklang mit den Mobilitätszielen und Klimazielen der Stadt stehen.“

Wien hat beschlossen, den Anteil des Pkw-Verkehrs von derzeit 27 auf 15 Prozent im Jahr 2030 zu reduzieren und im Jahr 2040 klimaneutral zu sein. Der VCÖ weist darauf hin, dass acht von zehn Alltagswegen zu Hause beginnen oder enden. Wohnen und Wohnbau ist ein zentraler Mobilitätsfaktor. Der VCÖ betont, dass Stadtteile, die heute gebaut werden, auch für die Klimakrise zeitgemäß sein müssen.

Das Argument, dass die Stadtstraße in der UVP (Umweltverträglichkeitsprüfung) Seestadt als Bedingung für deren Errichtung als Teil des in der UVP bezeichneten Verkehrskonzepts genannt wird, ist für den VCÖ nicht entscheidend: "Eine Änderung dieses Verkehrskonzepts ist eine Projektänderung, die selbstverständlich möglich ist. Wird ein neues Verkehrskonzept entwickelt, welches ohne die Stadtstraße in der derzeitigen Form auskommt, ist nur eine UVP-Änderung, keine neue UVP notwendig. In diesem Verfahren entscheidet die Behörde, wie umfangreich die notwendigen Verfahrensschritte sein müssen. Von einer 'neuen UVP' kann dabei nicht gesprochen werden."



Gernot Kranner, Schauspieler, Regisseur und Lobau-Besetzer meint: "So eine Gemeinheit! Gestern erhielt ich die Nachricht, die SPÖ erklärt ihre Prinzipien zur Klimapolitik - und heute beginnen sie mit dem Bau einer Autobahn durch die Gemüsegärten. Ich bin schwer enttäuscht und werde nicht aufhören, für die Zukunft der Jugend zu kämpfen."

Gestern, 31. Jänner, hieß es von SPÖ-Klimasprecherin Julia Herr noch: "Der Klimaschutz ist die große soziale Frage unserer Zeit. Alle Menschen haben ein Recht auf Natur und Umwelt, auch nachkommende Generationen. Die Klimakrise trifft nicht alle gleich hart und es tragen nicht alle gleich zu ihr bei. Die reichsten zehn Prozent der Bevölkerung stoßen vier Mal so viel CO2 aus wie die ärmsten drei Prozent."

Die Polizei ist gerade vor Ort.

Vor Ort ist auch die Umweltorganisation Global 2000. Sie übt Kritik an Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und der Stadt Wie n: „Es ist an der Zeit, dass Bürgermeister Ludwig und die Stadt Wien erkennen, dass der Tunnel inklusive der Stadtstraße uralt Projekte sind und wir endlich zukunftsfähige Lösungen brauchen. Anstatt wichtige Zeit damit zu verschwenden, gegen Naturschützer:innen anzukämpfen, sollten sie sich endlich bemühen, Zeit und Ressourcen in klimafreundliche Verkehrswege zu investieren."

Empört zeigt sich auch die Katholische Aktion (KA) der Erzdiözese Wien, "wie gegen politisch engagierte Jugendliche vorgegangen wird und die Lobau-Baustelle für die Wiener Stadtstraße geräumt wird." Ihr Appell an die Stadtregierung ist ein sensibles Vorgehen.

Vorarbeiten für die künftige Baustelle? Bäume werden gerade gefällt.

Kundgebung geplant

Fridays For Future, besser gesagt LobauBleibt, plant heute, 1. Februar, vor der SPÖ Zentrale (Löwelstraße 18) um 18 Uhr eine Solidaritätskundgebung. "Mit der heutigen Räumung hat die Stadt Wien die Glaubwürdigkeit ihres kürzlich vorgestellten Klimafahrplans gleich wieder über Bord geworfen und gezeigt, dass sie nicht an einer Mobilitätswende interessiert ist", heißt es von der Organisation.

