Am Samstag, 25. Dezember, wurde ein Mann in der Donaustadt mit einem Messer schwer verletzt. Die Ermittlungen laufen.

WIEN/DONAUSTADT. Am Samstag, 25. Dezember, verständigte ein Zeuge am Abend den Polizeinotruf wegen einem schwer verletzten Mann im 22. Bezirk. Nachdem die Polizisten gegen 21.30 Uhr am Einsatzort eintrafen nahmen sie den 57-jährigen Mann am Boden liegend wahr. Er hatte eine Schnittwunde im Brustbereich und war nicht mehr ansprechbar. Nach Eintreffen des Notarztes übernahm dieser die Versorgung des Verletzten.

Die Lebensgefährtin des Mannes wurde vorläufig festgenommen und nach ihrer Vernehmung auf freiem Fuß angezeigt.

Foto: LPD Wien

Die Lebensgefährtin und der Stiefsohn des Mannes sollen beide zur Vorfallszeit in der Wohnung anwesend gewesen sein, konnten jedoch keine Angaben machen, da jeder in seinem eigenen Zimmer gewesen sein soll. Die genauen Umstände des Tathergangs sind noch unklar. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Die 77-jährige Lebensgefährtin des Mannes wurde vorläufig festgenommen und nach ihrer Vernehmung auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt. Der 57-Jährige ist schwer verletzt und befindet sich in einem Krankenhaus.

