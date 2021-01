In Wien entsteht heuer ein modernes Büchereizentrum. Im Herbst soll nämlich die Bücherei Seestadt in Aspern eröffnet werden.

DONAUSTADT. Die Bauarbeiten für die Bücherei Seestadt in Aspern laufen schon auf Hochtouren. Direkt im "Quartier am Seebogen" befindet sich die Bücherei in unmittelbarer Nähe der U2-Station Seestadt sowie des neuen Bildungscampus.

550 Quadratmeter wird der viertgrößte Lesestandort der Bücherei von der Stadt Wien umfassen. Dabei wurde auf eine barrierefreie Zugänglichkeit geachtet und nach neuesten Maßstäben gestaltet. Somit dient die Bücherei als Ort der Begegnung und erweitertes Wohnzimmer. Der Lesetempel verfügt über großzügige Räumlichkeiten, die zum gemütlichen Verweilen während des Lesens und Wohlfühlen einladen sowie über eine umfassende Ausstattung mit WLAN, Lern- und Computerplätzen.

Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) blickt positiv auf die Eröffnung im Herbst: “Es freut mich besonders, dass in einem der größten Bezirke Wiens eine sehr moderne Bücherei noch in diesem Jahr ihre Pforten öffnen wird. Büchereien wie diese erhöhen die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner enorm und sind sehr wertvolle Mosaiksteine für die Bildung in Wien.”

Ebenso erfreut ist Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ): „Mit dem neuen Standort der Wiener Büchereien in der Seestadt wird das Angebot für Lesehungrige gleich doppelt gestärkt, da es in der neuen Filiale sowohl mehr Platz als auch einen barrierefreien Zugang gibt."

Leseförderung in Aspern



Nicht nur ausreichend Lektüre wird es in der Seestadt-Bücherei geben, sondern auch einen offenen Verleihraum mit rund 22.000 Medien von Büchern und Zeitschriften bis hin zu DVDs, Konsolenspielen und vieles mehr. „Neben den traditionellen Angeboten der Büchereien Wien mit Leseförderung und Medienkompetenz wird die neue Bücherei ein moderner Ort des Lernens, der Begegnung und der Kommunikation mit leichtem Zugang zu Bildung und Information sein. Büchereien sind heute erweiterte Wohnzimmer, die für alle etwas bieten“, verrät Christian Jahl, Leiter der Stadt Wien – Büchereien.

Herzstück ist nicht nur der Verleihraum, sondern auch ansprechende Sitzgelegenheiten und eine eigene Kinderbücherei. Für eine kleine Stärkung zwischendurch steht ein kleiner Café-Bereich zur Verfügung. Bei Schönwettertagen kann das Angebot des "Lesegarten" genutzt werden.

Bücherei zum Experimentieren

Forschen, Ausprobieren und Mitmachen wird in der neuen Bücherei groß geschrieben. Die Seestadt erhält eine "Bücherei der Dinge". Gegenstände, die für den Alltag gebraucht werden wie Werkzeug oder Instrumente, können bei Bedarf ausgeliehen werden. Wer seine kreativen Ideen umsetzen will, hat im sogenannten "Maker Space" die Möglichkeit dazu.

Ein besonderes Augenmerk liegt bei den Büchereien auf Kinder und Jugendliche sowie Kooperationen mit Schulen und Kindergärten. Passend dazu bieten sie ein umfassendes Angebot zur Leseförderung, Medienkunde, aber auch Unterhaltung mit Bilderbuchkino oder Vorlesestunden. Veranstaltungen wie das Frühleseprogramm „Kirangolini“ gibt es für die Kleinsten von 0 bis 3 Jahren.

Weitere Events wie Lesungen, Vorträge und Publikumsdiskussionen sind geplant. Die Bücherei bietet darüberhinaus einen Raum für selbstorganisierte Aktivitäten der Donaustädter Bewohnerinnen und Bewohner. Damit die Besucher auch länger und öfter davon profitieren können, ist geplant die Bücherei an fünf Tagen der Woche zu öffnen.

Büchereistandorte übersiedeln



Die Bücherei Seestadt ist im Herbst die barrierefreie Zweigstelle der Donaustadt. Sie bietet zudem mehr Möglichkeiten für Besucher als die bestehenden kleinen Standorte. Die Bücherei Aspern und Bücherei Stadlau werden in der neuen Bücherei aufgehen.

Im Genaueren heißt das, dass die Bücherei Stadlau mit ihrem Personal und Medienbestand in die Seestadt übersiedelt. Derzeit ist sie in in der Erzherzog-Karl-Straße 169 auf einer Fläche von nur 118 Quadratmeter untergebracht. Der Standort ist jedoch nicht barrierefrei und wird als "Ein-Personen-Bücherei" geführt. Außerdem ist sie nur an zwei Tagen pro Woche für insgesamt zwölf Stunden geöffnet. Zusätzlich wird die Bücherei Aspern, die am Siegesplatz 1 auf 174 Quadratmeter untergebracht ist, in der Bücherei Seestadt aufgehen. Der Siegesplatz befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Seestadt und die Zweigstelle ist ebenso zu klein und nicht barrierefrei.