DONAUSTADT. Alt und Jung, Groß und Klein tummeln sich im Sommer auf der Donauinsel. Damit sich alle wohlfühlen und gut zu ihren Lieblingsplätzen und ins Wasser kommen, braucht es Infrastruktur. Hier kommen die Mobilitäts-Scouts ins Spiel. Das sind Menschen, manche von ihnen schon älter oder mit Bewegungseinschränkungen, die sich ehrenamtlich ansehen, wie der öffentliche Raum zugänglicher werden kann. "Badespaß auf der Donauinsel" nannte sich die Abordnung, die die Donauinsel und deren nähere Umgebung unter die Lupe nahm.

Einen Erfolg konnte die Gruppe nun feiern: Bei der Finsterbuschstraße, die zwischen Donau und Lobau verläuft, ist der Abstieg auf den Damm über die Stufen sehr steil. Viele Menschen fühlten sich unsicher, wenn sie diese Stufen zum Ufer hinuntergingen. Nun konnten in diesem Bereich sieben Geländer errichtet werden, die im Beisein von Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ) feierlich eröffnet wurden.

Heidemarie Rupp ist eine der Mobilitäts-Scouts, die auf der Donauinsel unterwegs waren. "Eine aus unserer Gruppe geht hier selbst gerne schwimmen", erzählt sie. "Sie ist in ihrer Mobilität eingeschränkt und hat sich das Geländer sehr gewünscht." Es zu bekommen, war gar nicht so einfach, sagt Rupp: "Man muss sich in dem Bürokratie-Wirrwarr erst einmal zurechtfinden. Es ist nicht ganz klar, wer zuständig ist." Geholfen hat ihnen schließlich Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy. "Wir waren zweimal bei ihm, und er war gleich bereit, uns zu unterstützen", sagt Rupp. Was sie schade findet: Die Scouts haben sich auch bei den Stufen ins Wasser Geländer gewünscht, diese konnten aber nicht realisiert werden, weil sich dort bei Hochwasser angeschwemmte Gegenstände verfangen könnten.

Susanne Dobner leitet das Projekt Mobilitäts-Scouts und erklärt: "Die Gruppe ist mit wachsamen Augen auf der Donauinsel unterwegs gewesen und hat auch andere Badegäste gefragt, was sie sich wünschen." Mehr Toi- lettenanlagen sind ein solcher Wunsch, der vorerst noch nicht realisiert werden konnte. Für Heidemarie Rupp ist das Ende des Badespaß-Projekts aber kein Grund, sich zurückzuziehen: Sie möchte weitere Verbesserungen im öffentlichen Raum herbeiführen und wünscht sich zum Beispiel einen Ort, an dem ältere und jüngere Donaustädterinnen und Donaustädter ins Gespräch kommen können, ohne etwas konsumieren zu müssen.

Das Projekt Mobilitäts-Scouts unterstützt ältere Frauen und Männer dabei, den öffentlichen Raum in ihrem Sinn zu verbessern. Mehr Infos: www.mobilitäts-scouts.at