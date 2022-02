Die Semesterferien starten in Wien wieder: Die BezirksZeitung hat Tipps, was man in der Donaustadt alles machen kann.

WIEN/DONAUSTADT. Die Semesterferien eignen sich gut, um im 22. Bezirk neue Sachen auszuprobieren. Die BezirksZeitung hat die Termine des Ferienspiels zusammengefasst.

Schnupperreiten für Pferdeliebhaber

Kinder von sechs bis 13 Jahre können an ihrer Körperhaltung arbeiten. Hört sich vielleicht anfangs nicht so aufregend auf, doch da kommt ein Pferd ins Spiel. Unter Anleitung von Lehrern kann das Reiten im Einzelunterricht ausprobiert und gleichzeitig die Grundbegriffe des Reitens gelernt werden. Das Ganze findet ab Montag, 7. Februar, bis Freitag, 11. Februar, jeweils von 9 bis 14 Uhr statt.

Körperhaltung am Pferd trainieren beim Schnupperreiten.

Einmal Schnupperreiten dauert 20 Minuten. Galoppiert wird im Reit- und Therapiezentrum Donaustadt, in der Eßlinger Hauptstraße 192. Erreichbar ist das Zentrum mit dem Bus 26A, 88A, Guntherstraße/Stadtgrenze bzw. Eßling/Stadtgrenze. Anmeldung telefonisch unter 01/774 74 04. Kinder, die einen Ferienspiel-Pass haben, zahlen drei Euro fürs Schnupperreiten.

Austoben beim Klettern

Wie wäre es mit affenstarken Semesterferien? Kinder von sechs bis 13 Jahren sind zum Schnupperklettern eingeladen und erfahren unter professioneller Anleitung, wie das funktioniert. Vorkenntnisse sind dazu keine notwendig, jedoch sollte man Spaß an der Bewegung haben. Einfach Sportkleidung mitnehmen und ran an die Wand. Klettergurt, Sicherungsgerät und Seil bekommst du von den Naturfreunden vor Ort in der Kletterhalle Wien (Erzherzog-Karl-Straße 108).

Wer mag, kann sich in der Kletterhalle Wien austoben.

Geklettert wird ab Montag, 7. Februar, bis Freitag 11. Februar, abwechselnd ab 14 Uhr oder 16 Uhr. Eine Schnupperstunde dauert 1,5 Stunden. Genauere Infos findest du hier. Anmeldung telefonisch unter 01/890 466 60. Kinder, die einen Ferienspiel-Pass haben, zahlen drei Euro fürs Schnupperklettern.

Alter: 6 bis 13 Jahre / Nur für Kinder!

Zeit für eine Pirouette

Plie, erste Position und noch eine Drehung: Um 17 Uhr können Kinder zwischen sechs und 13 Jahre kostenlos die Grundlagen des klassischen Balletts lernen. Um 18 Uhr gibt es dann eine Mischung aus Hip-Hop, Clipdance und Street Jazz, ebenso kostenlos. Einfach bequeme Kleidung und Schuhe mit weichen Sohlen oder dicke Socken mitnehmen und lostanzen.

Auch Tanzkurse sind mit dabei.

Das Ganze findet im Ballett- & Tanzstudio Fantasia in der Wagramer Straße 118 statt. Getanzt wird ab Montag, 7. Februar, 17 Uhr. Anmeldung unter 0664/324 68 47.

Taekwondo für die ganze Familie

Du wolltest schon immer einmal Taekwondo ausprobieren? Jetzt gibt es die Chance für Kinder von fünf bis 13 Jahre. Denn Taekwondo fördert eine gute Körperhaltung, erhöht die Konzentration und schult außerdem die Reaktion, Koordination, Atmung. Kostenlos geschnuppert wird in der YU-Taekwondo Seestadt (Hermine-Dasovsky-Platz 1). Wann? Ab Montag, 7. Februar, 17.30 Uhr, eine Stunde lang. Anmeldung unter 01/996 99 00 50.

Eine Puppenbühne in der Seestadt

Kinder bis 13 Jahre können täglich das Kasperlinchen und ein buntes Theaterstück in der Stadtbox erleben. Gestartet wird am Donnerstag, 10. Februar, um 11 Uhr mit der Puppenbühne Träumeland. Das Stück ist für Kinder ab zwei Jahren geeignet und dauert etwa 40 Minuten. Um 15 Uhr geht es dann mit Musiksternchen weiter. Das ganze Theaterprogramm gibt es hier nachzulesen.

Die WienXtra-STadtbox verwandelt sich in der Barbara-Prammer-Allee 11 in eine Theaterbühne. Telefonische Anmeldung unter 01/909 40 00 84 400 möglich.

Der kleine Regenwaldvogel

Worte, Musik und Pantomime wird in Einem vereint. Kinder von drei bis acht Jahre sind eingeladen den kleinen Regenwaldvogel kennenzulernen. Dieser wandert durch den Urwald und sucht jemanden, der seinen Namen kennt. Das Märchen aus Chile gibt es in der WienXtra Stadtbox (Barbara-Prammer-Allee 11) am Samstag, 19. Februar, um 10.30 Uhr zu sehen. Das Stück dauert 45 Minuten. Anmeldung unter: 0699/180 157 36

Spuren-Bilderrätsel lösen

Gstettn in der Donaustadt erforschen und gleichzeitig ein Spuren-Bilderrätsel lösen. Hört sich gut an? Wenn du zwischen fünf und zwölf Jahre alt bist, kannst du die wichtigen Rückzugsbereiche für Wildtiere und Pflanzen in der Stadt erforschen. Bei Schlechtwetter gibt es ein eingeschränktes Programm.

Die Erkundungstour findet am Samstag, 19. Februar, um 15 Uhr bei der Donauinsel (U2-Station Donaustadtbrücke, Ausgang Donauinsel) statt und dauert zwei Stunden. Eine Anmeldung per Mail an umweltspuernasen@chello.at ist unbedingt erforderlich.

Trick-Film mit den Eltern gestalten



Die Welt des Trickfilms kennt kaum Grenzen. Kinder zwischen acht bis zwölf Jahren können mit ihren Eltern Luftschlösser bauen oder in der Galaxie schweben. Bei einem Workshop lernen Interessierte alle Seiten einer Stop-Motion-Produktion kennen. Von Komödie, Action bis hin zu Fantasy. Jeder kann seine eigene Geschichte erfinden.

Kinder können gemeinsam mit ihren Eltern einen kleinen Film realisieren.

In der Gruppe werden Hintergründe und Spielfiguren gebastelt. Diese werden anschließend mit Animationstechnik zum Leben erweckt. Und natürlich dürfen Sprachaufnahmen nicht fehlen. Referentin Natalie Winkel (Medienpädagogin WienXtra-Medienzentrum) erzählt dazu am Samstag, 19. März, von 13.30 bis 17.30 Uhr mehr. Am Sonntag, 20. März, findet der Workshop ebenfalls von 13.30 bis 17.30 Uhr statt. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eintreffens in der Barbara-Prammer-Allee 11 bearbeitet.

