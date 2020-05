Neuer Filter und weniger Sitzplätze: Das nach Anrainerprotesten geschlossene Restaurant erfüllt nun alle Auflagen.



DONAUSTADT. Nicht zwei Monate wie andere Lokale, sondern fast zwei Jahre lang war das Strandcafé Alte Donau in der Florian-Berndl-Gasse 20 geschlossen. Am 15. Mai wird es nun nach einem umfassenden Umbau wiedereröffnet.

Der Hintergrund der Betriebspause waren Beschwerden der Anrainer. Das Strandcafé war 2017 anstelle einer schon bestehenden, aber schon lange geschlossenen Gaststätte errichtet worden. Die Anlage wurde umgebaut und erweitert. Die Nachbarn hatten den Ausbau kritisiert und über Geruchsbelästigung geklagt, weshalb im September 2018 die behördliche Schließung erfolgte.

Mit störenden Gerüchen soll es, so der Betreiber, jetzt vorbei sein: Ein fünfstufiger Aktivkohlefilter reduziere nun die Gerüche auf das technisch machbare Minimum. Gegrillt wird – wie schon zuvor auch – drinnen, auf einem neuen fünf Meter langen Indoor-Grill. Im Zuge der Umbauarbeiten wurde auch die Anzahl der Sitzplätze im Vorgarten von 80 auf 30 reduziert. Nun sind alle Auflagen erfüllt und im November 2019 erging ein positiver Bescheid durch die Behörden. 1,2 Millionen Euro seien, so die Betreiber des Strandcafés Familie Yeritsyan, in den Anrainerschutz investiert worden.

Eröffnung in Zeiten von Corona



Wegen der Corona-Schutzmaßnahmen ist die Anzahl der Tische weiter reduziert und es gelten eingeschränkte Öffnungszeiten bis 23 Uhr. Im Restaurant und am Floß gilt ein Mindestabstand von einem Meter zwischen den Besuchergruppen, die Speisekarten sind abwaschbar. Pro Tisch sind nur vier Erwachsene zuzüglich ihrer minderjährigen Kinder erlaubt. Beim erstmaligen Betreten des Lokals ist ein Mund-Nasen-Schutz notwendig.