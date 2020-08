Auch abends wird ab 7. September unter der Woche jede Garnitur zur Endstelle Seestadt Aspern geführt.



DONAUSTADT. Ein viel gehegter Wunsch der Bewohnerinnen und Bewohner der Seestadt sowie der Anrainer der U2-Stationen Aspern Nord und Hausfeldstraße wird ein Stück Wirklichkeit: Ab Schulbeginn sollen mehr Züge als bisher bis zur Endstelle Seestadt fahren.

Ab Montag, den 7. September, fährt an Werktagen auch während der Nachmittags- und Abendspitze zwischen 13 und 19 Uhr jeder U2-Zug in die Seestadt. Das heißt, dass künftig alle vier Minuten einer U-Bahn in die Seestadt unterwegs sein wird. In der Früh wurde bereits jetzt von Montag bis Freitag jeder Zug so geführt. „Die Wiener Linien reagieren damit auf die massiven Baufortschritte in der Seestadt und den immer mehr werdenden Fahrgästen“, so die zuständige Stadträtin Ulli Sima (SPÖ).

Dass die Bewohnerinnen und Bewohner an den letzten drei U2-Stationen sich eine Verdichtung der Intervalle massiv wünschen, wurde auch in unserer bz-Leserumfrage zur Wahl deutlich.