Auch am Oberen Mühlwasser wuchern die Wasserpflanzen. Doch entfernt werden sie hier, anders als an der Alten Donau, nicht.



DONAUSTADT. Es klingt mehr nach Horrorfilm als nach einer Badeszene am beschaulichen Oberen Mühlwasser: "Ich habe letztens beobachtet, wie eine Frau fast ertrunken wäre, weil sie sich in den Schlingpflanzen verfangen hat und sich nicht sofort befreien konnte", erzählt eine Anwohnerin.

Auch wenn die Wasserpflanzen gerade niemandem nach dem Leben trachten: Die Anrainerin stört, dass sie sich in dem Naturgewässer im Bereich der Kleine-Bucht-Straße stark vermehren und immer weitere Teile der Wasseroberfläche bedecken. "Ich finde es schade, dass hier nicht gemäht wird. Die Gewässerbehörde kommt nicht einmal her und die Seerosen, die früher hier waren, sind schon verschwunden."

Keine Eingriffe vorgesehen



Dass sich die Mähboote am Oberen Mühlwasser nicht zeigen, stimmt zwar – ist aber durchaus Absicht. "Dieser Teil des Oberen Mühlwassers ist ein Naturdenkmal", sagt der Sprecher der Abteilung Wiener Gewässer. "Eingriffe sind untersagt und werden nur in Ausnahmefällen naturschutzrechtlich genehmigt." Bei einem Naturdenkmal darf die Natur sich frei entfalten, menschliche Eingriffe sind nicht vorgesehen. Naturdenkmäler bieten einen wichtigen Lebensraum für verschiedene Tier- und Pflanzenarten.

Was aber, wenn sich das Gewässer aufgrund der Klimakrise verändert, Wasserpflanzen stärker wachsen als zuvor und andere Arten verdrängen? Auch dann wird vorerst einmal nicht eingegriffen. "Generell ist es so, dass aufgrund der veränderten Klima- und Umweltbedingungen in ganz Europa ein verstärktes Wasserpflanzenwachstum zu verzeichnen ist", erklären die Wiener Gewässer. "Es kann sein, dass die Seerosen sich ihren Platz ,erkämpfen‘ müssen. Das dokumentieren wir nicht." Erst bei Verlandungen, also wenn so viele Wasserpflanzen wachsen, dass sie das Becken auffüllen, schreitet die Abteilung ein: "Dann muss das Gewässer freigemacht werden, um den Abfluss zu gewährleisten."

Auch wenn die Mähboote am Oberen Mühlwasser erlaubt wären, könnten sie gegen die dort vorkommenden Wasserpflanzen ohnehin nichts ausrichten: Es handelt sich nämlich nicht um vom Boden wachsende Makrophyten wie an der Alten Donau, sondern um Raues Hornblatt, das sich dort stark auf der Wasseroberfläche ausbreitet. Diese Wasserpflanzenart ist frei schwimmend und das Mähen ist daher nicht zielführend.

[f]Wo gemäht wird

[/f]Sehr wohl gemäht wird am Unteren Mühlwasser, weil dieses nicht als Naturdenkmal ausgewiesen ist und von vielen Menschen zum Baden genützt wird. Die Bereiche, an denen gemäht wird, befinden sich oberhalb des Biberhaufenweges, oberhalb des Binsenweges und im Bereich des Strandbades [umbruch]#%[/umbruch]Stadlau.