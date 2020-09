Ein dreiwöchiges Trainingsprogramm absolvieren die beiden Betonbauer Georg Engelbrecht und Daniel Mühlbacher gerade. Sie wollen im Jänner bei den EuroSkills - der Europameisterschaft der Berufe - vorne dabei sein.



DONAUSTADT. Millimeter, Singular: In der großen Halle der Berufsschule für Baugewerbe in Kagran geht es derzeit nicht um wenige, sondern um genau einen Millimeter. Um so viel darf die Breite der Schalung, die die beiden Betonbauer Georg Engelbrecht und Daniel Mühlbacher aufgebaut haben, von den Plänen am Papier abweichen. Ist es mehr, gibt es Punkteabzug.

Die beiden bereiten sich auf die Europameisterschaft der Berufe, die EuroSkills, vor. Sie treten als junge, ausgelernte Fachkräfte in einer von 43 Berufsdisziplinen im Jänner in Graz gegen Konkurrenz aus vielen Ländern an - wie viele Länder genau, das werden die dann gültigen Einreisebestimmungen festlegen.

Im Betonbau müssen während der Meisterschaft drei Module absolviert werden. Da gilt es zum einen eine Schalung für eine abgewinkelte Betonwand aufzustellen. Schalungen aus Holz-, Kunststoff- oder Stahlplatten sind ein wichtiger Bestandteil des Betonbaus, da der flüssige Werkstoff in sie eingefüllt wird. Im zweiten Teil des Bewerbs muss ein Bewehrungskorb, das ist das Stahlgitter im Inneren von Betonbalken oder -stützen, konstruiert werden. Der dritte Teil ist das Gießen eines Betonkörpers. Dafür haben die Zweier-Teams 16 Stunden, verteilt über drei Tage. Das ist knapp bemessene Zeit, und es geht darum, sich vor dem Startsignal bereits zu überlegen, wer was macht und wie Stehzeiten möglichst vermieden werden können. Am besten ist, erzählen die beiden, wenn jeder möglichst viel allein machen kann und sie sich möglichst nicht in die Quere kommen.

Ein gut eingespieltes Team



Die beiden jungen Männer arbeiten zwar beide beim großen Bauunternehmen Leyrer + Graf, allerdings nicht zusammen. Ein Team sind sie, seit sie beim Landes-Lehrlingswettbewerb zusammengespannt wurden und das gleich gut funktioniert hat. Bei den Staatsmeisterschaften 2018 holten sie dann den zweiten Platz und damit das Ticket zu den Europameisterschaften, die ursprünglich im September hätten stattfinden sollen, aber nun wegen der Pandemie in den Jänner verlegt wurden.

Ausbildner und Berufsschullehrer Thomas Prigl betreut und begleitet die jungen Erwachsenen. Im Training laufen die beiden alle drei Module immer wieder durch. Danach wird analysiert, was man besser machen könnte und wo Zeit liegen geblieben ist. "Nach drei Stunden Training machen wir eine Pause", erklärt Daniel Mühlbacher, "danach ist man schon ziemlich erledigt." Einzelne Elemente der Schalung haben immerhin 40 Kilo.

Bei der Europameisterschaft wird dann anhand von etwa 150 Messpunkten festgelegt, wie gut die Ergebnisse des Wettkampfs sind. Gemessen und bewertet wird von einer internationalen Jury. Die unterliegt natürlich strengen Objektivitätskriterien, erzählt Gabriele Smodics-Neumann, die die Berufsmeisterschaften als Obfrau der Sparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer gut kennt: "Bei den Floristinnen und Floristen etwa muss feststehen, nach welchen ästhetischen Kriterien bewertet wird."

Die österreichischen Betonbauer können übrigens schon einige Erfolge nachweisen; viermal sind sie bisher bei internationalen Meisterschaften angetreten und konnten jedesmal Gold nach Hause bringen. In der Favoritenrolle will sein Thomas Prigl sein Team sicherheitshalber aber trotzdem nicht sehen: "Das sind die Deutschen."

Die Europameisterschaften der Berufe, EuroSkills 2020, findet am Jänner in Graz statt. Mehr Informationen gibt es auf der Website des Bewerbs.