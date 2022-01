In der Donaustadt gibt es ab sofort eine zweite Filiale von Azawi Supermarkt. Am Donnerstag, 20. Jänner, war Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy zu Besuch bei Geschäftsinhaber Raed Alazawi.

WIEN/DONAUSTADT. Es ist bereits die dritte Filiale des Azawi Supermarkts in Wien, die vor Kurzem eröffnet hat. Und es ist gleichzeitig schon die zweite Filiale im 22. Bezirk, die nun in der Siebenbürgerstraße 14 allen Kundinnen und Kunden zur Verfügung steht.

Ein Anlass, den Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ) dazu nutzte, um Geschäftsinhaber Raed Alazwai zu besuchen. Dabei lobte Nevrivy die große Auswahl an frischem Obst, Gemüse, Fleisch und Brot sowie die Vielzahl an türkischen und arabischen Spezialitäten und Leckerbissen.

Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ) ist begeistert vom Sortiment.

Foto: BV22

hochgeladen von David Hofer

Der erste Azawi Supermarkt wurde 2019 im 20. Bezirk eröffnet. Die Corona-Pandemie ging auch an diesem Geschäft nicht spurlos vorbei, weshalb kurz nach Beginn der Pandemie ein Online-Angebot mit dem klingenden Namen "Yalla Kaufen" geschaffen wurde.

Das Interesse nach den im Supermarkt erhältlichen internationalen und orientalischen Spezialitäten wuchs unterdessen immer weiter an.

Das Sortiment ist vielfältig.

Foto: BV22

hochgeladen von David Hofer

Besonders aus dem 22. Bezirk gab es eine erhöhte Nachfrage, weshalb man schließlich den Schritt auf die andere Seite der Donau wagte. Ein Entschluss, der sich nachhaltig gelohnt zu haben scheint, wie die Eröffnung der zweiten Filiale im Bezirk aufzeigt. Das Sortiment des Supermarkts richtet sich nach den Bedürfnissen der im Einzugsgebiet lebenden Bevölkerung.

Im Supermarkt gib es auch reichlich frisches Obst und Gemüse.

Foto: Azawi Supermarkt

hochgeladen von David Hofer

Im neuen Standort in der Donaustadt finden Kundinnen und Kunden auch einen Fleischhauer vor. Auch das Online-Angebot "Yalla Kaufen" kann hier sowohl über Web als auch über die entsprechende App genutzt werden. In Zukunft strebt das Team Azawi zudem eine Expansion über die Grenzen Wiens hinaus an.

