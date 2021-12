Was kommt im neuen Jahr auf die Donaustadt zu? Wir haben Bezirkschef Nevrivy zum Interview getroffen.

WIEN/DONAUSTADT. 2022 ist ein Radwegkonzept in Planung. Was können Sie dazu schon verraten?

ERNST NEVRIVY: Im ersten Quartal werden wir gemeinsam mit Stadträtin Ulli Sima das Konzept präsentieren. Es geht dabei um den Ausbau und Verbesserungen des Radwegnetzes im Bezirk. Darunter zum Beispiel die Wagramerstraße. Die Begutachtung, welche ich vor eineinhalb Jahren in Auftrag gegeben habe, zeigt, dass der Bezirk das größte Radwegnetz hat. Aber es gibt durchaus Schwächen und Stellen, die verbesserungswürdig sind. Am Biberhaufen sind etwa die Straßen nicht einmal einen Meter breit und wenn man Pech hat, steht dann auch noch eine Laterne drauf.

Ab März kommt das Parkpickerl. Was kann man in puncto öffentlichen Verkehr erwarten?

Im neuen Jahr beginnen die Bauarbeiten der neuen Straßenbahnlinie 27. Weiters beginnen die Arbeiten an der U-Bahn-Station "An der Alten Schanzen". Die Breitenleer Straße, zwischen Kagran und der Unterführung, wird mit einer eigenen Busspur ausgebaut. Diese kann auch von Radfahrern mitbenützt werden und es kommen zwei neue Ampeln, eine auf der Ludwig-Reindl-Gasse und die Am langen Felde. Vor allem freue ich mich, dass der Baubeginn der Stadtstraße ansteht.

Ernst Nevrivy wünscht sich für 2022, dass der Bezirk vom Radwegbudget der Stadträtin profitiert.

Foto: Jasminka Delic

hochgeladen von Sophie Brandl

Im nächsten Jahr stehen einige Schulsanierungen an. Welche Schulen betrifft das genau?

Insgesamt haben wir 2022 eine Summe von 1.120.000 Euro für Donaustädter Schulen und Kindergärten. Darunter fallen die Generalsanierung des Turnsaals inklusive der Nebenräume in der Volksschule Brioschiweg. Im Schulzentrum Steinbrechergasse werden die Lüftungsanlage erneuert und das Blechdach saniert. Auch in der Volksschule Klenaugasse steht die Sanierung des Blechdachs an. Weitere bauliche Maßnahmen sind für die Volksschule Viktor-Wittner-Gasse, die Schrebergasse und in der Lorenz-Kellner-Gasse geplant.

Apropos Sanierung. Die Bezirksvorstehung zieht kommendes Jahr um.

Genau, im Sommer ist geplant, dass das Bezirksamt und die -vorstehung ins Vienna TwentyTwo am Kagraner Platz in den sechsten Stock kommt. Am Schrödingerplatz soll stattdessen ein geförderter Wohnbau entstehen. Die Fläche, wo das jetzige Bezirksamt noch ist, gehört der Stadt. Bezüglich des Wohnbaus wird es einen entsprechenden Wettbewerb geben.

Wird sich kulturell etwas im neuen Jahr tun?

Ich hoffe, dass sich viel tun wird. Mit Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler gibt es einige Gespräche zum Volksamt am Siegesplatz in Aspern. Es wäre schön, wenn man hier eine Kulturlocation macht. Hier bin ich mit der Stadträtin in Verhandlung. Das Volksheim selbst wäre sehr wünschenswert. Außerdem suchen wir einen Platz für das Kindermuseum im Bezirk. Entweder in Floridsdorf oder der Donaustadt. Aber ich glaube, sie wollen eher in die Stadt als ins Dorf (lacht). Ich bin aber sehr positiv gestimmt für einen Kulturhotspot.

Und zu guter Letzt: Was ist Ihr Wunsch für 2022?

Ich hoffe, dass die Stadträtin sehr viel in die Donaustadt investiert da sie ja das große Radwegbudget hat und ich nehme gerne einen Großteil davon an Außerdem wünsche ich mir, dass der öffentliche Verkehr zusätzlich ausgebaut wird.

Das könnte dich auch interessieren:

So war das Jahr in der Donaustadt