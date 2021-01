Eingegrenzt von der Oberfeldgasse, auf der die Straßenbahnlinie 26 unterwegs ist, der Süßenbrunner Straße, der Hirschstettner Straße und der Wiener Nordrand Schnellstraße S2 befinden sich Felder. An den Rändern bei der Hirschstettner Straße und der der Schnellstaße gibt es dichtes Buschwerk. In diese Gegend komme normalerweise nur mit der Straßenbahn oder mit dem Auto auf der Hirschstettner Straße. Aber dieses Mal war ich zu Fuß unterwegs und war sehr überrascht, dort ein Rudel Rehe zu sehen, das gerade graste. Ein Anblick, der für Anrainer vielleicht normal ist. Die Rehe fühlten sich sichtlich wohl und von den vorbeifahrenden Autos in der Sußenbrunner Straße überhaupt nicht gestört.

Auf einem Weg, der durch die Büsche an der S2 führt und auch einige Abzweigungen in Richtung der Felder hat, bin ich den Tieren auch näher gekommen. Als ich an aufmerksamen Blicken einiger Rehe merkte, dass sie mich gewittert haben, bin ich dann gegangen. Ich wollte sie bei ihrer Mahlzeit nicht stören. Ich fand es nur schade, dass ich kein stärkeres Teleobjektiv dabei hatte.

Es ist wirklich schön, dass es auch noch in einem Wohngebiet Wildtiere gibt. Es ist zu hoffen, dass ihnen auch noch länger der Lebensraum dafür erhalten bleibt.