Produzentin Jolanta Warpechowski, Schauspieler Reinhard Nowak und ein Regentag im Donaupark. Dreharbeiten zu DESIRE.

Es regnet. Der Wiener Donaupark ist fast menschenleer. Doch die international geschätzte und geehrte Filmemacherin Jolanta Warpechowski lässt sich nicht abhalten, die Dreharbeiten zu ihrem neuesten Werk „Desire-Hope“ fortzusetzen. Das aufwendige zweiteilige Filmprojekt (der erste Teil wurde in Polen gedreht und mußte wegen Corona unterbrochen werden) sollte zuerst an Ödön von Horváths Kasimir und Karole angelehnt sein, doch die Produzentin verlieh der Geschichte Eigendynamik. Die Handlung wurde in die Gegenwart versetzt, die Figuren quasi neu erfunden.

Schauspieler Reinhard Nowak, der endlich mit seinem brandneuen Solakabarett am 27.8. in Weißenkirchen auf der Bühne stehen kann, gibt den Casimir mit Bravour und meistert mit Geduld und die langen Drehzeiten, die eben die ganze Filmbranche trafen. Nina Davert spielt die Caroline. Über den brandaktuellen Inhalt soll nichts gespoilert werden, aber nur so viel: In den vielen Nebenfiguren werden aktuelle Themen wie Weltwirtschaftskrise, Gleichberechtigung, Altersdiskriminierung, Jugendwahn und Elternschaft aufgegriffen.

Produzentin Mag. Jolanta Warpechowski hofft, daß die Dreharbeiten für den Streifen, es ist ihre 43. Produktion, Ende August beendet sein werden. DESIRE wird ihre zweitgrößte Produktion nach dem Streifen RED YELLOW PINK.

Das in Polen geborene und in Wien lebende nimmermüde Produktionstalent mit einer definitiven Menschenkenntnis und dem Gespür für sensible Bereiche im wirklichen Leben studierte Theaterwissenschaft an der Universität Wien und Filmregie in Krakau/Polen. Noch dazu verfügt sie auch über eine umfangreiche Schauspiel- und Regieausbildung. Viele ihrer Arbeitskenntnisse stammen aus dem Improvisationstheater.