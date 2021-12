In "normalen" Jahren veranstaltet der Verein Schlafen-Verboten jeden Herbst einen großen Charity-Flohmarkt, dessen gesamter Erlöse an jährlich wechselnde Einrichtungen gespendet wird. In den Vor-Corona-Jahren konnten so bereits Make-a-wish, M.U.T., Möwe und Aktion Leben mit großzügigen Spenden unterstützt werden.

Nach dem Corona-bedingten Ausfall 2020 war das SV-Team 2021 bereits doppelt motiviert und hat bei seinen knapp 100 Mitgliedern monatelang Sachspenden für den Charity-Flohmarkt gesammelt. Dieses Jahr sollte MPS-Austria unterstützt werden.

Corona machte dem Vorhaben leider erneut einen Strich durch die Rechnung. Doch Aufmerksamkeit für den Flohmarkt und vor allem für MPS war bereits geschaffen. Und nach der kurzfristigen Absage (ein neuer Termin ist für Frühjahr 2022 geplant) hat sich die Firma Timewarp schnell und unkompliziert bereit erklärt, mit dem durchschnittlichen Flohmarkterlös der Vorjahre zu unterstützen und eine Spende für MPS-Austria der Flohmarkt-Absage zum Trotz zu ermöglichen.

Nicole Riederer (Soziale Verantwortung Schlafen-Verboten) und Rainer Schneemayer (Geschäftsführer Timewarp) trafen sich kurz vor Weihnachten, um einen symbolischen Spendenscheck für MPS-Austria auszustellen!

Aufmerksamkeit für MPS

MukoPolySaccharidosen (kurz MPS) sind angeborene, langsam fortschreitende und tödlich verlaufende Stoffwechselkrankheiten. Die Krankheit ist selten und das Wissen um diese Krankheit. Manche Patienten werden blind, die meisten sind schwerhörig, fast alle sind kleinwüchsig. Die durchschnittliche Lebenserwartung von MPS-Kindern beträgt 15 Jahre.

MPS-Austria will das Leben und den Alltag von MPS-Kindern und deren Familien erleichtern.

Dazu wird mit Rat und Tat, emotional und finanziell unterstützt – wo immer Hilfe gebraucht wird.

Danke für die Unterstützung

TIMEWARP ist ein österreichischer Cloud Service Provider mit Sitz in Wien. Unser Ziel ist es, das IT-Leben unserer Kunden einfacher zu machen. Deshalb bieten wir IT-Outsourcing (gesamte IT, einzelne Services oder Colocation) mit besonderem Augenmerk auf Sicherheit und Performance sowie Datenhaltung zu 100% in Österreich. Auch im Bereich unserer Weihnachtssponsorings ist uns Regionalität wichtig. Darum unterstützen wir regelmäßig heimische Initiativen.

Schlafen-Verboten - mehr als nur ein Verein!

Der Wunsch, etwas füreinander zu tun und die Welt im eigenen Umfeld ein kleines bisschen besser zu machen – das war die Initialzündung zur Gründung des wohltätigen Vereins Schlafen-Verboten zur Förderung des Mit- und Füreinander.