Seit Monaten besetzt ein bunter Haufen aus unterschiedlichsten Gruppen, Initiativen und Organisationen die Baustellen für die Stadtstraße. Diese Besetzer sind nicht die Mehrheit. Sind sie also im Unrecht? Dürfen einige wenige vielen vorschreiben, was zu tun ist? Darf man eine Baustelle blockieren, wenn alle Genehmigungen da sind?

Man könnte jetzt einfach nein sagen. Man könnte sich aber auch eine Minute Zeit nehmen und kurz darüber nachdenken. Warum harren diese meist jungen Leute seit Monaten bei widrigsten Bedingungen aus? Es gibt viele Gründe, aber einer ragt heraus: Sie kämpfen für ihre Zukunft, für unsere Zukunft und für die Zukunft unserer Kinder.

Das folgende ist wissenschaftlich so gut geprüft und erwiesen wie kaum etwas zuvor in der langen und erfolgreichen Geschichte der Naturwissenschaften. Die Klimakrise bedroht die Menschheit in ihrer Existenz und wird durch den Ausstoß von Treibhausgasen verursacht. Warum sind wir uns da so sicher? Weil 234 Wissenschaftler:innen die Erkenntnisse aus mehr als 14.000 wissenschaftlichen Publikationen zu einem Bericht zusammengetragen haben. Praktisch alle Regierungen der Welt wurden informiert und haben diesen Bericht des IPCC unterschrieben.

Unser Klima befindet sich derzeit in einem stabilen Zustand. Diese Stabilität hat es uns erlaubt, Zivilisationen zu entwickeln. Wenn wir unser Klima über ein bestimmtes Maß hinaus aufheizen, wird es diese für uns alle so wichtige Stabilität verlieren. Die Lebensgrundlage für Milliarden Menschen könnte mit einem Schlag verloren gehen und das folgende Chaos gefährdet die gesamte Menschheit. Wenn wir weitermachen wie bisher, erreichen wir noch in diesem Jahrzehnt einen Bereich, ab dem es gefährlich wird.

Die Wissenschaft warnt seit 50 Jahren. Die Politik weigert sich bis heute, entsprechend zu handeln. Neue Straßen erhöhen das Verkehrsaufkommen und damit den CO2-Ausstoß. Effekte wie ein besser fließender Verkehr sind vernachlässigbar und nicht mehr als eine faule Ausrede. Der Umstieg auf E-Autos hilft zwar, kommt aber zu spät und hat zu wenig Wirkung. Auch E-Autos müssen hergestellt werden und setzen dabei viel CO2-frei. Hinzu kommen CO2-Emissionen durch Bodenversiegelung und durch Beton-Herstellung. Das Auto ist die ineffizienteste Art, eine Person zu transportieren. Die Zahl der Autos muss also sinken. Auch die Stadt-Regierung hat sich dieses Ziel gesetzt, baut aber zeitgleich neue Straßen.

Wir wissen, dass die Klimakrise unsere größte Bedrohung ist. Wir wissen, dass uns die Zeit ausgeht. Wir wissen, dass die Stadt-Regierung mit der Stadtstraße eine klimaschädliche Verkehrspolitik des Straßenbaus fortsetzen will. Wie sollen wir darauf reagieren? Welche Rechte und Pflichten haben Bürger, wenn wissenschaftliche Erkenntnisse ignoriert werden und unser aller Zukunft auf dem Spiel steht? Das unvermeidliche akzeptieren? Oder ist es da vielleicht doch gerechtfertigt, friedlich ein paar Zelte aufzuschlagen?