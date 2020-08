Blitzturnier Serie des FC HELLAS KAGRAN geht in die nächste Runde und wird als U16/U15 Turnier am 24.08.2020 ausgetragen ! !

Am 24.08.2020 findet ab 16:30 das nächste Blitzturnier des FC HELLAS KAGRAN in der PFA Arena statt. Teilnehmer dieses mit Spannung erwarteten Events in Kagran sind die Mannschaften von.

ESV/KSC Donaustadt U16

SC Columbia U15

SV Essling U15

SR Donaufeld U16

SV Post U16

FC Hellas Kagran 1926 U16

Das Team von Hellas Kagran Coach Pierre Kettler dürfte nach den zu Letzt gezeigten Leistungen und Ergebnissen sogar zu den Mitfavoriten des Turniers zählen. Mal schauen und einfach vorbeikommen und zusehen oder anfeuern.

Die Sportkantine der Hellenen ist bereits ab 15 uhr geöffnet und sorgt wie immer für eurer leibliches Wohl. Außerdem hat die Grillstation der Kagraner wie immer bei sommerlichen Wetter ihre Pforten geöffnet und bietet Würstel etc. an.

Wir freuen uns schon euch zahlreich am Hellas Platz begrüßen zu dürfen!

Adresse.

Natorpgasse 2

1220 Wien

4