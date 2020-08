Der FC HELLAS KAGRAN 1926 sucht ab sofort Nachwuchsspieler in allen Altersklassen für die kommende Meisterschaft !

Der FC HELLAS KAGRAN 1926 hat Ziele und eines davon heißt mit seinen Nachwuchsmannschaft in die Liga B des Wiener Fußball Verbandes aufzusteigen. Ab besten gleich kommende Saison 2020/21.

Die U16 und U18 Teams der Kagraner gehören möglicherweise zu den Titelanwärtern ihrer Altersklasse. Wo es sicher noch Aufholbedarf gibt ist die Altersklasse der Unter 14 Jährigen. Es werden hier talentierte Kinder und auch Jugendliche von 12 bis 13 Jahren mit Vereinserfahrung dringen gesucht um gemeinsam mit der U16 und U18 die Gesamtwertung der C Liga in Wien zu gewinnen. Voraussichtlich wird sogar der 2 Platz in der Liga am Ende der Saison hierfür reichen.

Natürlich sind Kinder in allen Altersklassen ab 4 Jahren bei den Hellenen herzlichst willkommen , es mal mit ein paar gratis Probetraings zu probieren. Vorallem bei den 4 bis 9 Jährigen auch reine Anfänger. Die wunderschöne PFA Fußball Anlage mit 2 topp Rasen und einen tollen Kunstrasenplatz erwartet Dich und ist in der Nähe des Donauzentrums sehr leicht zu Fuß oder den Öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Selbst mit dem Auto sollte es keine Parkplatz Probleme geben.

Einfach direkt am Platz in der PFA Arena vorbeischauen oder sich telefonisch oder per Mail ankündigen.

Natorpgasse 2 in 1220 Wien

Mobiltelefon.: +43 664 51 59 084

http://www.fchellaskagran.at/nachwuchs/probetraining

www.fchellaskagran.at