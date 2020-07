DIE 4 "MUSKETIERE" von FC Hellas Kagran 1926

Beim FC Hellas Kagran beschreitet man neue Wege. 4 Nachwuchsspieler der Hellenen aus Kagran bekommen eine Chance einmal die Woche mit der Kampfmannschaft des Titel Mitfavoriten der 2. Wiener Landesliga mit zu trainieren.

Hierbei muss man sagen, daß die 4 Burschen nicht dem Kader angehören, sondern es soll Höhenluft bei den Erwachsenen geschnuppert werden. Ein Versuch der sich bis jetzt als sehr positiv erwiesen hat und eine weitere Steigerung deutlich zu erkennen ist. Bei den 4 Talenten aus der Donaustadt handelt es sich um U16 Spielern die ihre Chance sicher nutzen werden sich zu steigern und irgendwann in der Kamofmanschaft von Hellas Fuß zu fassen.

Wer Intetesse hat sich Hellas Kagran als Nachwuchsspieler anzuschließen, ist herzlich wilkommen. Ab 4 Jahren bei den Bambinis bis hin zur U18, werden Spieler auf allen Positionen gesucht. Einfach direkt am Platz in der PFA Arena vorbeischauen oder sich telefonisch oder per Mail ankündigen.

Natorpgasse 2 in 1220 Wien

Mobiltelefon.: +43 664 51 59 084

http://www.fchellaskagran.at/nachwuchs/probetraining

www.fchellaskagran.at