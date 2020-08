FC HELLAS KAGRAN 1926 ist der erste Tabellenführer der 2. Wiener Landesliga der neuen Saison 20/21

Fotos von Michael Hasieber FC Hellas Kagran

Spielbericht von Manfred Schuhmann FC Hellas Kagran

Jetzt geht’s los. Nachdem Abbruch der Frühjahrssaison fiebern – ein komisches Wort angesichts der derzeitigen Situation – wohl alle dem Saisonstart entgegen. Ich denke, dass es kaum jemanden gibt, der sich nicht freut, dass es wieder los geht. Die Auflagen der Behörden werden wir wohl auch ertragen, auch wenn es nicht wirklich angenehm ist. Zunächst ist es die U23 die uns Freude bereitet, mit einem 5:4 Sieg gegen den mehrmaligen U23-Meister der letzten Jahre. Fast hätte ich es vergessen, zu Gast in der PFA-Sport-Arena ist Red Star Penzing.

Die ersten nennenswerten Aktionen setzt Hellas Kagran. Der Tormann der Gäste hält einen Kopfball, ein Schuss geht knapp am Tor vorbei. Nach einem Eckball in der 16. Minute erzielen die Gäste per Kopf die 1:0-Führung. Nach einem Alleingang geht der alles entscheidende Pass ins Niemandsland des Strafraums der Gäste. Aber es geht definitiv auch besser. Es war schon eine schöne Aktion die in der 26. Minute zum Ausgleich durch Philip Wendl führt. Nur eine Minute später landet eine Riesenchance leider nur im Außennetz. Die Optimisten vom VIP-Bereich träumen von einer Führung zur Halbzeit, die sich eigentlich schon dem Ende neigt. Und tatsächlich gibt es noch einen Eckball für unsere Hellenen, Michael Kures zirkelt den Ball in den Strafraum, Markus Gurschler erzielt den Treffer zum 2:1. Dies ist auch der Stand nach der ersten Spielhälfte.

Anfangs der zweiten Spielhälfte plätschert das Spiel dahin. Für Aufregung sorgt der Assistent, der auf Kriegsfuß mit dem Abseits zu stehen scheint. Glück für Hellas, der Tormann lässt den Ball nach einem Freistoß abprallen, niemand ist zur Stelle um abzustauben. Im Gegenzug geht es schnell, am Ende drückt Michael Kures den Ball zum 3:1 über die Linie. Jetzt sind wir in Fahrt, ein Freistoß von Marcus Fürthaler verfehlt noch knapp das Ziel und Marko Vasic kann einen idealen Pass von Michael Kures nicht verwerten. Aus spitzem Winkel erzielt Philip Wendl in der 67. Minute das 4:1. Hoffentlich geht das Spiel normal zu Ende, das Gewittert nähert sich der PFA-Sport Arena. 5:1 für Hellas Kagran durch Michael Kures, er war irgendetwas wie ein Halfvolley. Doch der Gegner kann noch einmal verkürzen, irgendwie ist es dem gegnerischen Spieler noch gelungen den Ball zum 5:2 über die Linie zu drücken. In der 87. Minute sorgt Hellas Kagran für den Satzgewinn, es steht 6:2, der Torschütze war zum dritten Mal am heutigen Tag Philip Wendl, der diesen Treffer mit einer Art Sitzpirouette erzielt, genauer gesagt, erst im zweiten Versuch. Für den Endstand von 6:3 sorgt die Gastmannschaft.

Wir sind immerhin zufrieden, die neue Saison beginnt erfreulich, mit einem Sieg und drei Punkten. Kommende Woche ist Dinamo Helfort auf deren Heimstätte in Ottakring.