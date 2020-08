U11 Blitzturnier des FC HELLAS KAGRAN war ein Erlebnis für alle Kinder und Eltern !

Bei hoch sommerlichem Fußball Wetter fanden sich 6 Mannschaften von FAC, KSC/FCB Donaustadt, SV Hirschstetten, SV Donau, NSG Donauraum sowie die Kinder des Veranstalters FC HELLAS KAGRAN zu einem 2 1/2 stündigen Blitzturnier in der PFA ARENA im Herzen Kagrans ein. Dieses U11 Fußball Turnier ist sicher mehr als eine alternative zum wöchentlichen Training und hat Kinder, Zuschauer und natürlich auch den Veranstalter mehr als begeistert. Diese Art von Blitzturnier wird sicher nicht das letzte des FC Hellas Kagran sein und hat bereits Nachahmer bei anderen Vereinen gefunden. Ein Turnier mit verkürzter Spielzeit und Gegnern aus höheren Ligen ist sicher nicht alltäglich unter der Woche. Einfach beim nächsten Mal vorbeischauen beim Blitzturnier und die Kinder anfeuern und guten Nachwuchs Fußball bestaunen. Ein Dank gilt dem Organisator und vor allem den Personen des FC Hellas Kagran die alle Spiele als Schiedsrichter geleitet haben. Übrigens sucht der Verein Nachwuchsspieler in allen Altersklassen ab 4 Jahren bis hinauf zur U18. Auch gute Trainer mit Erfahrung und guten Umgang mit jungen Menschen werden gesucht.

Infos zum Verein FC HELLAS KAGRAN:

Natorpgasse 2 in 1220 Wien

Mobiltelefon.: +43 664 51 59 084

http://www.fchellaskagran.at/nachwuchs/probetraining

www.fchellaskagran.at