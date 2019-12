Als österreichisches Familienunternehmen hat für die Firma Elektro-Shop Köck GmbH die Kundenzufriedenheit höchste Priorität. Kompetenz und persönliche Fachberatung garantieren dem Kunden ein Einkaufserlebnis auf höchstem Niveau.

Fünf Filialen gehören zum Elektrofachhandel Köck. Zwei davon befinden sich in Donaustadt, eine in Penzing, in Floridsdorf und in der Brigittenau. Bei der Firma Elektro-Shop Köck GmbH handelt es sich um einen Elektrofachhändler der Unterhaltungselektronik und Haushaltsware verkauft. Der aber ebenso im Klima- als auch im Alarmbereich tätig ist. In dem mittelständischen Unternehmen sind 60 Mitarbeiter beschäftigt, die sich mit viel Engagement um die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden annehmen.

Gute und fachlich versierte Beratung vor Ort gehört für das Unternehmen zur Selbstverständlichkeit, denn schließlich soll der Kunde das beste Produkt erhalten, das seinen Wünschen und Bedürfnissen entspricht und gerecht wird.

"Zusammen sind wir stark"

Frei nach dem Motto: „Zusammen sind wir stark“ übernimmt die Firma Elektroshop Köck GmbH ab sofort mit der Unterstützung der Firma Elmecker (vertreten durch Herrn Sebastian Elmecker) alle Tätigkeiten in folgenden Bereichen:

Arbeitsbekleidung, Freizeit, Funshirts, Poltershirts, Teamausstattung

Textilveredelung: Stick, 3D Stick, Flex/Flock, Sublimationsdruck, Transferdruck, Siebdruck, Digitaldruck, Aufnäher…

Werbe- bzw. Marketingartikel (Streuartikel und hochwertige Firmengeschenke)

Fanartikel

Drucksorten (Poster, Banner, Flyer…)

Flyerverteilung (Postkastenwurf)

Schaufensterbeklebung

Portalbeklebung

Schildererstellung und Montage

KFZ Beklebung

Elektrogeräte (Unterhaltungs-, Haushalts- u. Gartenbereich)

Klimaanlagen + Montage

Alarmanlagen

Wenn auch Sie Teil eines tollen Netzwerks werden wollen und auch im Elektronikbereich das volle Service mit der Bestpreisgarantie genießen wollen, dann melden Sie sich via Mail.

KältetechnikerIn – KlimatechnikerIn gesucht

Als Verstärkung für das Team sucht Elektro-Shop Köck eine(n) KältetechnikerIn – KlimatechnikerIn in 1220 Wien, Groß-Enzersdorfer Straße 92.



Aufgabe:

Inbetriebnahme

Wartungs- und Reparaturarbeiten

Montage von Kälte und Lüftungsanlagen

Profil:

Abgeschlossene Ausbildung im Bereich Kälte- oder Elektrotechnik

Gute Deutschkenntnisse

Freundliches Auftreten gegenüber Kunden und Kollegen

Flexibel, selbstständig, teamfähig

Führerschein B

Informationen zu diesem Jobangebot erhalten die Bewerber auf Anfrage per Mail unter: selmecker@elektroshopkoeck.com

Kontakt:

Elektro-Shop Köck GmbH

Groß-Enzersdorfer Str. 92

1220 Wien

Tel.: 01/505635

Mail:selmecker@elektroshopkoeck.com

Homepage: www.elektroshopkoeck.com