Die erste und einzige Brauerei in der Donaustadt wurde nun in der Lobau eröffnet. Schalken heißt die Braumanufaktur, die ursprünglich aus Ottakring stammt.

WIEN/DONAUSTADT. Eine Übersiedlung, die Biergenießenden im 22. Bezirk wohl Freude macht. Die Braukunst der neueröffneten ersten Donaustädter Brauerei stammt aus Ottakring. Genau dort hatte die Braumanufaktur Schalken 2016 ihren Ursprung: In der Neulerchenfelder Straße 57 produzierte man die beliebten Bierspezialitäten wie OPA (Ottakring Pale Ale) und IPA (Indian Pale Ale), dazu aber auch Helles und Gemeindebräu.

Weil die Biere so beliebt waren, dass die Kapazitätsgrenze ausgeschöpft war, musste ein größerer Produktionsstandort her. In der Donaustadt ist Brauereigründer Roland Schalken gemeinsam mit Geschäftspartnerin Anna Haider fündig geworden. Am ehemaligen Shell-Gelände in der Lobau wurde schließlich die erste Brauerei der Donaustadt errichtet.

Brotberuf gegen Brauanlage

„Wir freuen uns sehr über unseren neuen Produktionsstandort und die herzliche Aufnahme und Hilfe unserer Nachbarn bei der Inbetriebnahme unserer Brauanlage hier in der Lobau", erklärt Schalken, der Jazzklavier studiert und seinen Beruf als Musikschullehrer dann aber für seine Leidenschaft als Bierbrauer eingetauscht hat.

"Wir werden Ottakring aber weiterhin mit unserem Schalken-Shop in der Neulerchenfelder Straße und unserem Marktstand am Yppenplatz treu bleiben. Ein großes Dankeschön an unsere Stammkunden, Investoren und Unterstützer, die diesen Brau-Traum in der Lobau möglich gemacht haben.“

Die neue Brauanlage hat eine Kapazität von 10.000 Litern Gär- und 1.000 Liter Brauvolumen.

Foto: Braumanufaktur Schalken, Michael Bauer

hochgeladen von Mathias Kautzky

Die neue Brauanlage hat eine Braukapazität von 1.000 Litern, in Ottakring musste man sich mit 500 Litern begnügen. Die Gärkapazität wurde verfünffacht und liegt nun sogar bei 10.000 Litern, vorher waren es 2.000 Liter. Als einzige Craftbier-Brauerei in Österreich verfügt man über einen acht Meter langen und 2.500 Kilogramm schweren Pasteurisierungstunnel. Dadurch wird es zukünftig möglich sein, auch Spezialabfüllungen und sogar alkoholfreies Indian Pale Ale zu brauen.

Finanziert wurde die neue Schalken Brauerei in der Donaustadt über eine Förderung der Wirtschaftsagentur Wien sowie mittels Crowdfunding. Schalken setzt stark auf Regionalität, die Produkte werden mittels E-Transporter ausgeliefert. Auch eine Photovoltaik-Anlage ist bereits in Planung.

