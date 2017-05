Dobri CHRISTOV: Orthodoxe Gottesdienstgesänge (mit Orgelbegleitung)

Die Mezzosopranistin KAORI TOMIYAMA singt - an der Orgel begleitet von MARIA GELEW - orthodoxe Gottesdienstgesänge des bulgarischen Komponisten DOBRI CHRISTOV (1875-1941)

DOBRI CHRISTOV (1875-1941)

ist ein bedeutender bulgarischerKomponist der ersten Komponistengeneration. 1903 schloss er sein Musikstudium am Prager Konservatorium unter Antonin Dvorak ab.Darauf kehrte er nach Bulgarien zurück und half bei der Entwicklung der bulgarischen Musikkultur.

Beim Komponieren nutzte er zahlreiche Elemente der bulgarischen Folklore. Vor allem komponierte er, wie auch zahlreiche Sololieder, die eigentlich künstlerisch bearbeitete bulgarische Volkslieder mit Klavierbegleitung sind. Diese Lieder waren für das Konzertpodium seiner Zeit sehr gefragt und fanden sofort ihren Platz im Repertoire der bulgarischen Opern- und Konzertsängern.Der Komponist hat eine tiefe Intuition für die Kirchenmusik. Er hat sehr viele einzelnegeschrieben und auch ein ganzer Zyklus („Liturgie des Sankt Joan Zlatoust“), auf dem das heutige Programm aufgebaut ist. Dobri Christov ist der einzige zwischen den Komponisten seiner Zeit, die Kirchenmusik geschrieben haben, der der Gottesdienst als ein Ganzes sieht und an die Einigkeit mit der Musik denkt. So komponiert er z.B. ganz kleine „Verbindungs-Stücke“ zwischen den großen Liturgie-Teilen. Es besteht ein fließender Dialog zwischen den Musikteilen und den anderen Elementen des Gottesdienstes (Priester, Leser und Chor). Trotzdem bleibt er nicht in der strenge Folge der Liturgie gefangen, sondern schreibt verschiedene zusätzliche Liturgie-Teile, die bei bestimmten Feiertagen aufgeführt werden können. So ist der orthodoxe Gottesdienst ein geöffnetes, bewegtes Werk, das nicht nur inhaltlich sondern auch musikalisch an dem jeweiligen Festtag anpasst.