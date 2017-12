Infoabend zur Ausbildung zum zertifizierten Katzencoach

office@coach4cats.at

aCATemy - Petra Ott´s Katzenschuledie aCATemy - die Katzenschule für Menschen beginnt wieder ab März 2018 mit den Ausbildungen zum zertifizierten Katzencoach. Wenn sie Freude am Arbeiten mit Katzen haben, dann wird ihnen diese Ausbildung sehr viel Spaß machen. Durch das fundierte Wissen der Trainer bekommen sie eine top Schulung zum Katzencoach. Der Katzencoach hilft Menschen mit Katzenproblemen. Wir haben in Österreich 1,4 Mio. Katzen in unseren Haushalten, Hunde haben wir nur halb so viel. Mittlerweile weiß jeder, der sich einen Hund anschafft, dass er einen Hundecoach oder eine Hundeschule besuchen soll. Die Katzen mit ihren Menschen benötigen ebenso eine Aufklärung, wie Katzen ticken, kommunizieren und was ihnen am besten gefällt, damit sie mit uns stressfrei zusammenleben können. Denn Unsauberkeit, Aggression und viele andere Verhaltensauffälligkeiten müssen nicht sein! Wer sich jetzt angesprochen fühlt, mehr Informationen unter www.acatemy.at.Wir bitten um Anmeldung per Email unterbei Petra Ott.

Ausbildung zum „zertifizierten Katzencoach“Die aCATemy bietet einen richtigen Kurs mit Anwesenheitspflicht und Prüfungen an. Nur so können Sie schnell und professionell zum Arbeiten beginnen.Wir ermöglichen ihnen auch den Zugang von Praktikumstagen für die Erlernung der Körpersprache und zum Ermitteln der verschiedenen Berufsgruppen. Es ist für ihren weiteren Beruf wichtig zu wissen, welche Aufgaben jeder Einzelne in der Kette der Fürsorge und Obsorge unserer Stubentiger hat.Zusätzlich erhalten sie von uns das Grundwerkzeug der Selbständigkeit in diesem Beruf. Wir begleiten Sie, nach Wunsch, zu den ersten Hausterminen und stehen für sie mit Rat und Tat zur Verfügung. Bei uns zählt der Teamgeist und der Wille für ein kompetentes Arbeiten mit Tier und Mensch.Wenn Sie nach der Schulung in ein vorhandenes Unternehmen mit einem guten und gesunden Background eintreten wollen, stellen wir Ihnen ein Model auf selbstständigen Basis von unserem Unternehmen zur Verfügung. So können Sie sich neben ihrem jetzigen Beruf, ihrer zukünftigen Berufung voll und ganz hingeben, ohne Sorge zu haben wie es weitergehen wird.Unser Ziel ist es in ganz Österreich kompetente Katzencoaches auszubilden. Der Name aCATemy steht für höchste Qualität und kompetente Mitarbeiter!Die Ausbildner sind perfekt geschult und stehen jeden Tag als Katzencoach an vorderster Front. Lernen sie von den Besten!Wir laden auch spannende Gastreferenten zu unseren Kursen ein!Kursbeginn: Februar 2018 - Kursende: Oktober 2017Module: 6 an jeweils einem Wochenende (Samstag + Sonntag) oder (Sonntag +Montag) im MonatErfahren sie mehr unter: http://www.acatemy.at/home/ausbildungen/ Anmeldungen bitte unter office@coach4cats.at. NICHT ÜBER FACEBOOK!Wir haben nur eine begrenzte Teilnehmeranzahl.