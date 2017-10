KLEINTIER-AUSSTELLUNG vom Fuße des Bisamberg organisiert

In Wien störte der morgenliche Hahnenruf und das Gegackere der Hühner... Also wurde ein kleiner Hof am Fuße des Bisambergs bezogen. Von dort aus werden kurze Ausflüge nach NÖ und WIEN gemacht. Jetzt,nach 1220 WIEN-Hirschstetten, wo eine große Kleintierschau statt findet. In einem hübschen Glashaus der Blumengärten in der Quadenstrasse 15 hüpfen, fliegen, hoppeln und singen rund 1.000 Kleintiere. Der Eintritt ist für Kinder gratis und es wartet ein "Streichel-Zoo" auf die Jugend. Ein kurzes Filmchen wurde vom Interent-Fernsehsendergemacht. Einfach anklicken und sich einstimmen: https://www.w24.at/Nachrichten/259929 Wieder einmal etwas ANDERES! Noch kurz ein Bild-Text: Oft wird die Frage gestellt: "Wer war früher da - Huhn oder Ei?"