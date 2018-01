Tropischer Orchideenzauber in Wien - Wir verlosen 15 x 2 Karten für die Internationale Orchideen-und Tillandsienschau der Wiener Orchideengesellschaft

Schlagen Ihnen die kurzen, grauen und kalten Tage auch schon aufs Gemüt? Dann lassen Sie sich von der Wiener Orchideengesellschaft in ein tropisches Paradies voller Farben, Formen und Düften exotischer Orchideen entführen.

Von verschiedenen nationalen und internationalen Vereinen und Gärtnereien präsentiert, bietet Ihnen die Internationalen Orchideen- und Tillandsienschau in zwei großen Glashäusern auf einer Fläche von 2000m² eine überwältigende Vielfalt der artenreichsten Familie der Blütenpflanzen, den Orchideen. Auf vielen liebevoll gestalteten Schauständen lassen sich eine große Anzahl an nicht alltäglichen Orchideenarten und -züchtungen bewundern, die Sie auch häufig bei den über 20 Spezialgärtnereien aus aller Welt erwerben und damit Ihr Heim verschönern können.

Die Internationale Orchideen-und Tillandsienschau der Wiener Orchideengesellschaft findet in den Blumengärten der Stadt Wien in Hirschstetten, nur alle 2 Jahre statt.Vom 17. bis zum 25. Februar 2018 ist es wieder soweit!Neben den vielen, von Orchideen dominierten, Ausstellungs- und Verkaufsständen umfasst das Angebot auch noch Tillandsien, Kakteen und Sukkulente, Zimmerpflanzenzubehör, Fachliteratur und Goldschmuck aus Orchideenblüten sowie Umtopfseminare. Ein Bistro und etliche Sitzbänke zwischen den Ausstellungsaufbauten laden zum Verweilen ein um das Farbenmeer und die Düfte auf sich wirken zu lassen.Details über Erreichbarkeit, Reisebusanfahrts- und Parkmöglichkeiten sowie die Aussteller, etc. finden Sie auf: