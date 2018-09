24. Stadlauerkirtag 2018 eröffnet

21.09.2018, 22:20 Uhr

Eröffnung vom Stadlauerkirtag 2018

Buntes Programm aus Musik&Spiel&Spaß für Jung und Alt

Reges Treiben bei der Eröffnung von Wiens größtem Kirtag, dem Stadlauerkirtag 2018.Rund 55 Aussteller mit diversen Waren und Kunsthandwerk, laden am Kirtag zum Stöbern ein.Auch kulinarisches, kommt bei zahlreichen Schmankerlständen, nicht zu kurz.Lederhosen und Trachtenkleider werden hier am Kirtag, ebenfalls gerne gesehen.

Ein buntes Programm für Jung und Alt (Autodrom, Kinderschminken, Musik etc..), wurde zudem bei der Eröffnung am Kirtag geboten.Absolutes Highlight bei der diesjährigen Eröffnung, der Auftritt der Band Wiener Wahnsinn die einige Austropophits und eigene Songs zum Besten gaben.Der Stadlauer Kirtag ist ein Fest für die ganze Familie und kann bis So 23.9 noch besucht werden.Infos: http://www.stadlauerkirtag.at/ Um einige Impressionen vom Kirtag zu bekommen, klicken sie sich durch die Fotogalerie!Alle Fotos von Nicole Kawan