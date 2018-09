35. Vienna City Marathon - Die DSE war wieder dabei

11.09.2018, 10:47 Uhr



Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Wien: Donaustadt | Am Sonntag den 22.04.2018

war die Donaustädter Sozial- und Entwicklungshilfe (DSE) um 9 Uhr an der Marathonverpflegestation: km 32,5 und km 35 in der Praterallee.Es war ein heißes und mitreißendes 35. Jubiläum, das der Vienna City Marathon am 22. April 2018 gefeiert hat. Teilnehmer aus 130 Nationen erlebten eine grandiose Stimmung. Mehr Zuschauer als je zuvor sind an die Marathonstrecke gekommen. Beide Sieger, Salaheddine Bounasser und Nancy Kiprop, haben persönliche Bestleistungen erzielt.hat wieder Marathonverpflegestation betreut."Wir bedanken uns bei allen Freiwilligen Helfer*innen, besonders bei der, die heuer sehr zahlreich und tatkräftig uns unterstützt haben,", meint die VorsitzendeDurch diesen Einsatz wird die DSE Aktion,"Weihnachtsgeschenke für die Kinder und Jugendlichen in den Krisenzentren in der Donaustadt" auch 2018 unterstützt.