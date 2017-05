5 Minuten Wien: Muttertag – Was sich Mamas wirklich wünschen ...

02.05.2017, 11:25 Uhr

Dazu eine Erinnerung aus meiner Kindheit in Tirol: Als ich ca. 10 Jahre alt war, habe ich extra 250 Schilling gespart (für die jüngere Generation: das entspricht heute etwa dem Preis für zwei durchschnittliche Kinokarten), um meine Mama mit einem Blumenstrauß zu überraschen. Die Freude war auch sehr groß und der Strauß bekam einen Ehrenplatz auf dem Wohnzimmertisch. Aber noch viel mehr als über die Blumen hat sich meine Mama über die Tatsache gefreut, dass mein Bruder und ich an diesem Tag freiwillig einen Familienspaziergang gemacht und beim Abendessen mitgeholfen haben. Das hat mir meine Mama aber erst viele Jahre später verraten.Heute bin ich selbst Mama von zwei wundervollen Kindern, und auch sie geben sich jedes Jahr aufs Neue große Mühe, um mich am Muttertag zu überraschen: Von einer Zeichnung, in der ich als "Superheldenmama" durch die Lüfte fliege, bis zu einer Collage meiner Tochter von gemeinsamen Ausflügen – die Geschenkeliste ist genauso originell wie lang.Was die zwei aber wohl erst verstehen werden, wenn sie selbst einmal Kinder haben: Eigentlich brauche ich gar keinen speziellen Sonntag mit viel Tamtam und tollen Geschenken. Ich brauche einfach nur sie beide. Obwohl: So ein bestickter Polster wäre schon ganz nett ...